Primo piano Canottaggio, Flavio Spinali lascia il Ccn Augusta: bronzo a Piediluco e passaggio al Crv Italia di

AUGUSTA – Un talento che cresce, ma costretto a lasciare la propria città per inseguire sogni più grandi. È la parabola sportiva di Flavio Spinali, giovane canottiere della Canottieri Club Nuoto Augusta, protagonista al 2° Meeting nazionale sul lago di Piediluco (Terni) e ora destinato al passaggio al Circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli.

Il risultato sportivo, pur significativo, passa quasi in secondo piano rispetto al tema sollevato dal suo presidente e allenatore Vincenzo Galoforo, che denuncia con forza le difficoltà strutturali del territorio.

Sul lago umbro, Spinali ha confermato il proprio valore nella categoria under 17. Nel singolo ha chiuso al sesto posto dopo aver vinto batteria e semifinale, mentre nell’otto maschile ha conquistato una medaglia di bronzo tricolore con l’equipaggio misto Crv Italia-Ccn Augusta-Pro Monopoli.

“Flavio Spinali è un talento del remo, su cui bisogna lavorare per perfezionare, e lo ha dimostrato con i suoi risultati sportivi nei sei anni che ha fatto parte della mia società”, sottolinea Galoforo, evidenziando il percorso di crescita dell’atleta augustano.

Ma il punto centrale della vicenda è un altro: la mancanza di condizioni adeguate per competere ad alto livello restando ad Augusta. “La mia società ha le capacità tecniche e la competenza, ma non ha l’attrezzatura, la struttura e il supporto economico – ammette Galoforo – che le permettano di essere presente sui campi di gara nazionali più importanti e partecipare da protagonisti”.

Da qui la scelta, condivisa con l’atleta e la famiglia, di autorizzare il trasferimento: “Con profondo dolore ho firmato il nulla osta per il passaggio di società di Flavio Spinali al Circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli”. Una decisione che si inserisce in una dinamica già vissuta in passato dallo stesso Galoforo, padre di Sebastiano, ex azzurro e campione del mondo under 23 nel 2017: anche in quel caso, il salto di qualità sportivo era passato attraverso il trasferimento ad altra società remiera.

Il presidente del Ccn Augusta tiene a precisare un aspetto: “Nel canottaggio questi trasferimenti sono totalmente gratuiti, a costo zero, e vanno a svantaggio della società cedente”. Nonostante il cambio di casacca, Spinali continuerà ad allenarsi ad Augusta: “Flavio continuerà ad allenarsi con me… e periodicamente andrà a Napoli per ricongiungersi con i nuovi compagni di barca”.

Resta però il dato più amaro, che assume un valore più ampio rispetto al singolo caso: “Un altro giovane ragazzo che deve lasciare la sua città per fare sport e perseguire il suo sogno sportivo – conclude Vincenzo Galoforo – perché non siamo in grado di supportare i nostri campioni”.