Primo piano Automobilismo, l’augustano Centamore al via nel campionato italiano Twingo Cup: debutto al Mugello di

AUGUSTA – Dal terzo titolo regionale conquistato a bordo della sua Corsini alla ribalta nazionale al volante di una Twingo. Il pilota augustano Camillo Centamore è pronto a esordire nel campionato italiano Twingo Cup, con il primo appuntamento in programma dal 17 al 19 aprile sul tracciato del Mugello, nell’ambito del “Mugello racing weekend” organizzato da Pnk Motorsport.

Per Centamore si tratta di un salto di categoria significativo, dopo aver conquistato nel 2025 il titolo del “Formula junior trophy Sicilia“, che si aggiunge ai successi regionali già ottenuti nel 2020 e nel 2021.

La Twingo Cup rappresenta una delle competizioni più combattute del panorama turismo entry-level nazionale: vetture tecnicamente molto simili tra loro, costi contenuti e griglie numerose rendono il campionato particolarmente equilibrato, dove a fare la differenza sono soprattutto costanza e precisione di guida.

“Sarà un campionato molto combattuto, perché le macchine sono tutte allo stesso livello – riferisce Centamore – e bisogna fare meno errori possibile per puntare in alto”. Il pilota augustano ha già avuto modo di testare la vettura lo scorso 18 marzo (vedi foto di copertina): “Ho avuto buone sensazioni sulla macchina, il riscontro è stato positivo”.

Centamore sarà al via con il team Lema Racing, struttura slovena di riferimento anche nell’organizzazione del campionato, oltre che impegnata in altre categorie come Clio Cup e competizioni GT. Una scelta che lo proietta in un contesto internazionale, con la presenza in griglia anche di piloti stranieri già esperti della categoria.

L’obiettivo dichiarato è realistico ma ambizioso: “L’obiettivo è quello di stare stabilmente tra i primi cinque o sei”, segno della volontà di misurarsi fin da subito con i protagonisti della serie.