Augusta, il nuovo romanzo di Simona Lo Iacono ispirato a una monaca nata in città: prima presentazione al Circolo Unione

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – La prima presentazione pubblica a “casa” della protagonista, nel giorno stesso dell’uscita in libreria. Sarà presentato ad Augusta, martedì 21 aprile alle ore 18 al Circolo Unione di piazza Duomo, il nuovo romanzo della scrittrice e magistrato Simona Lo Iacono (nella foto di repertorio in copertina), intitolato Joanna degli incanti.

L’incontro rientra nel progetto “Dialoghi tra avvocatura e cultura”, promosso dall’Unione avvocatura siciliana (Uas) sezione Siracusa-Augusta, in collaborazione con il Circolo Unione di Augusta.

Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti del presidente del sodalizio ospitante, Alfredo Beneventano del Bosco, e della presidente della sezione locale Uas, Saria Lanteri, che dialogherà con l’autrice insieme a Gaetana Bruno.

La scelta di Augusta non è casuale: la protagonista del romanzo, Joanna De Austa, figura realmente esistita, nacque proprio in città nel 1580. Un elemento che conferisce all’evento un forte legame identitario con il territorio.

Il libro, edito da Rizzoli e disponibile nelle librerie proprio dal 21 aprile, racconta la storia della monaca carmelitana vissuta tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento. Secondo la trama, Joanna, rinchiusa in una cella dell’Inquisizione, ripercorre la propria vita segnata da difficoltà personali e sociali, fino alla scelta innovativa di trasformare la cartiera di famiglia in una piccola casa editrice, gesto che rappresenterà per lei un riscatto.

Ancora una volta, Lo Iacono intreccia narrazione e ricerca storica, riportando alla luce una vicenda femminile complessa, tra cadute e rinascite, in cui si riflettono temi di grande attualità come l’autodeterminazione e il ruolo delle donne nella società.