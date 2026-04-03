Sport Atletica Augusta protagonista: giovani al Festival del mezzofondo di Siracusa, paratleti Fisdir a Messina di

AUGUSTA – Un fine marzo intenso e ricco di risultati per l’Atletica Augusta, impegnata con i propri atleti neroverdi su due fronti tra Siracusa e Messina.

Sabato 28 marzo, al campo scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa, si è svolto il 12° Festival del mezzofondo, manifestazione regionale organizzata dalla Siracusa Atletica e rivolta a tutte le categorie, dagli esordienti agli assoluti. Un evento partecipato, con la presenza delle principali società della provincia aretusea e un pubblico numeroso sugli spalti.

La società augustana ha schierato oltre 15 atleti nelle categorie giovanili (foto in alto, nel collage di copertina), dagli esordienti (EF5, EF7, EF8, EF9, EF10, EF11) fino a ragazze e cadetti, ottenendo risultati di rilievo.

Tra i podi, spicca Laura Di Grande, seconda nella propria batteria e terza assoluta nei 400 metri nella categoria esordienti femminile. Nella categoria EF5, primo posto per Flavio Fazio e terzo per Federico Pagliarello sui 200 metri. Per gli altri atleti, buoni piazzamenti e, per molti, anche la soddisfazione della prima esperienza in gara, condivisa con famiglie e tecnici al seguito.

Il giorno successivo, domenica 29 marzo, i riflettori si sono spostati a Messina, al campo “Cappuccini”, per la 1ª prima prova del campionato regionale di società Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali), riservato agli atleti con disabilità intellettiva e relazionale.

Anche in questo caso, l’Atletica Augusta ha raccolto risultati significativi, distinguendosi in diverse discipline (foto in basso, nel collage di copertina).

Sui 100 metri, vittoria per Lorenzo Bosco, che si impone con il tempo di 13”02. Nel giavellotto, dominio per Santo Fabiano Ternullo, primo con la misura di 21,54 metri, seguito da Hakan Ollandini, secondo con 14,06 metri.

Ottimi risultati anche nel salto in alto, con Gabriele Pandolfo primo con 1,22 metri (primato personale) e ancora Bosco secondo con 1,16 metri.

Nell’attività promozionale, doppio secondo posto per Roberta Saia, sia nel vortex (13,84 metri) sia nei 400 metri di marcia.

La giornata si è conclusa con la staffetta 4×100, dove l’Atletica Augusta ha conquistato il secondo posto con il quartetto composto da Ollandini, Ternullo, Pandolfo e Bosco, nonostante una formazione rimaneggiata per l’assenza di un atleta.

Alla manifestazione hanno preso parte oltre 20 società provenienti da tutta la Sicilia, con più di 200 atleti partecipanti, in una giornata di sport che ha regalato momenti di grande partecipazione ed emozione sugli spalti.

Il prossimo appuntamento per i paratleti neroverdi è fissato per il 10 maggio, ancora a Messina, con la 2ª prova del campionato regionale Fisdir.