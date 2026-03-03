Primo piano Papillomavirus, giornate per la prevenzione vaccinale negli ospedali di Siracusa e Augusta di

SIRACUSA – In occasione della Giornata mondiale contro il Papillomavirus (HPV) che ricorre il 4 marzo, l’Asp di Siracusa ribadisce l’importanza della prevenzione contro l’infezione sessualmente trasmissibile più diffusa in entrambi i sessi.

In una nota stampa si sottolinea che, “come confermato dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Istituto superiore di sanità, la vaccinazione è in grado di prevenire fino al 90 per cento dei tumori HPV correlati, tra cui il carcinoma della cervice uterina, dell’ano, della vagina e della vulva, oltre a contrastare manifestazioni croniche quali verruche e condilomi“.

In concomitanza con la giornata mondiale, l’Asp di Siracusa ha previsto due iniziative straordinarie per favorire l’immunizzazione della popolazione femminile tra i 25 e i 45 anni. Nelle giornate di mercoledì 4 e venerdì 6 marzo, dalle ore 9 alle 12, al Centro gestionale screening dell’ospedale “Rizza” di Siracusa e nella giornata di mercoledì 4 marzo, nella stessa fascia oraria, all’ospedale “Muscatello” di Augusta nel reparto Screening Pap-Test, al secondo piano del padiglione nuovo (nella foto di repertorio in copertina), sarà possibile ottenere tutte le informazioni e le prescrizioni necessarie per procedere alla prenotazione del vaccino anti-HPV.

Per quanto riguarda la vaccinazione, accessibile a partire dal compimento degli 11 anni per ragazze e ragazzi, la prenotazione può essere effettuata online attraverso la pagina web dedicata dell’Asp di Siracusa, scegliendo la sede più vicina tra gli ambulatori aziendali. È possibile effettuare la vaccinazione, inoltre, dal proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta. In particolare, i maschi da 11 a 23 anni possono vaccinarsi gratuitamente e senza prescrizione medica, così come le donne da 11 a 30 anni, mentre le donne da 30 a 45 anni gratuitamente con prescrizione del medico di base o dello specialista.

L’Asp di Siracusa sottolinea altresì la “centralità dei programmi di screening per il cervico carcinoma“. Il protocollo prevede l’esecuzione del Pap Test per le donne in fascia d’età tra i 25 e i 29 anni e l’HPV Test per le donne tra i 30 e i 64 anni. Per accedere allo screening è necessario prenotarsi tramite il call center dedicato al numero 0931 312525, selezionando il tasto 2, dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30.