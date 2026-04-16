Multisala Città della notte, programmazione film dal 16 al 21 aprile
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Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 16 aprile a martedì 21 aprile 2026
- Gio 16 – Ven 17 – Sab 18 – Dom 19 – Mar 21 aprile
Lee Cronin – La mummia (J. Reynor, M. Calamawy) (2h e 14m): ore 19:00 – 21:30
Alla festa della rivoluzione (R. Scamarcio, V. Romani) (1h e 38m): ore 17:00 – 21:10
…che Dio perdona a tutti (Pif, G. Buscemi) (1h e 54m): ore 16:45 – 19:00
Super Mario Galaxy – Il film (J. Black, C. Pratt) (1h e 38m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00
- Chiusura: Lun 20 aprile
Per informazioni e ticketing
Clicca qui e acquista il biglietto
Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte
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