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Multisala Città della notte, programmazione film dal 9 al 15 aprile

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Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 9 aprile a mercoledì 15 aprile 2026

  • Gio 9 – Ven 10 – Mar 14 – Mer 15 aprile

Super Mario Galaxy – Il film (J. Black, C. Pratt) (1h e 38m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00
The Drama – Un segreto è per sempre (R. Pattinson, Zendaya) (1h e 45m): ore 18:30 – 20:30
… che Dio perdona a tutti (Pif, G. Buscemi) (1h e 54m): ore 17:00 – 19:10 – 21:20

  • Sab 11 – Dom 12 aprile

Super Mario Galaxy – Il film (J. Black, C. Pratt) (1h e 38m): ore 16:00 – 18:00 – 20:00
… che Dio perdona a tutti (Pif, G. Buscemi) (1h e 54m): ore 16:00 – 20:00 – 22:00
The Drama – Un segreto è per sempre (R. Pattinson, Zendaya) (1h e 45m): ore 18:00

  • Chiusura: Lun 13 aprile

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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