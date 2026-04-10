Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 9 al 15 aprile di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 9 aprile a mercoledì 15 aprile 2026

Gio 9 – Ven 10 – Mar 14 – Mer 15 aprile

Super Mario Galaxy – Il film (J. Black, C. Pratt) (1h e 38m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

The Drama – Un segreto è per sempre (R. Pattinson, Zendaya) (1h e 45m): ore 18:30 – 20:30

… che Dio perdona a tutti (Pif, G. Buscemi) (1h e 54m): ore 17:00 – 19:10 – 21:20

Sab 11 – Dom 12 aprile

Super Mario Galaxy – Il film (J. Black, C. Pratt) (1h e 38m): ore 16:00 – 18:00 – 20:00

… che Dio perdona a tutti (Pif, G. Buscemi) (1h e 54m): ore 16:00 – 20:00 – 22:00

The Drama – Un segreto è per sempre (R. Pattinson, Zendaya) (1h e 45m): ore 18:00

Chiusura: Lun 13 aprile

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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