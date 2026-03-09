Fallimento Tribunale di Roma n. 47/2023: manifestazioni di interesse per società operante nel porto di Augusta
Il Tribunale di Roma, nell’ambito della procedura Fallimento n. 47/2023, invita a presentare manifestazioni di interesse all’acquisto della partecipazione totalitaria in una società esercente attività portuale nel porto di Augusta.
L’invito riguarda inoltre una quota pari al 99,97% del capitale sociale di una società immobiliare proprietaria di un’area sita nel Comune di Modica, nonché un credito oggetto di contenzioso.
La manifestazione di interesse all’acquisto potrà essere presentata entro il 22 maggio 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche.
Per informazioni e documentazione è possibile rivolgersi al curatore fallimentare dott. Roberto De Martino, scrivendo all’indirizzo email segreteria@studiodemartino.com, oppure consultare l’avviso pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche.