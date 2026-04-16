Augusta, blackout programmato il 5 maggio in tutta la città

AUGUSTA – Interruzione programmata dell’energia elettrica in tutto il territorio comunale di Augusta nella giornata di martedì 5 maggio. A comunicarlo è il gestore E-distribuzione, che ha informato il Comune della necessità di effettuare un intervento urgente sulla rete.
Lo stop alla fornitura è previsto dalle ore 14 alle ore 15, anche se la “durata effettiva” della disalimentazione sarà più contenuta: circa 20 minuti, necessari per le manovre tecniche.
Alla base dell’intervento vi è un “guasto avvenuto accidentalmente” che ha interessato un interruttore ad alta tensione della cabina primaria di Augusta, infrastruttura strategica per la distribuzione dell’energia elettrica sul territorio.
Dal punto di vista tecnico, E-distribuzione evidenzia inoltre che “a causa degli elevati carichi dell’area, i clienti sottesi all’impianto primario non possono essere rialimentati tramite percorsi alternativi della rete elettrica di distribuzione”, rendendo inevitabile l’interruzione temporanea del servizio.
L’operazione viene definita “urgente e non più procrastinabile“, anche “in vista dell’imminente stagione estiva“, periodo in cui aumenta sensibilmente la domanda di energia.
Il ripristino del guasto, si sottolinea, è ritenuto fondamentale per evitare disservizi più gravi: eventuali rinvii potrebbero infatti comportare “disalimentazioni prolungate e non controllate“, con “potenziali impatti critici su un’area territoriale molto più vasta” rispetto a quella interessata dall’intervento programmato.
I cittadini sono quindi invitati a tenere conto dell’interruzione nell’ora indicata, adottando le necessarie precauzioni per limitare eventuali disagi.