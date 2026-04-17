Augusta, il “Fontana” apre ufficialmente: inaugurazione tre mesi dopo la consegna

AUGUSTA – Dopo la consegna formale avvenuta il 29 gennaio scorso, il rinato campo sportivo comunale “Fontana” si prepara finalmente all’inaugurazione ufficiale. L’appuntamento è fissato per domattina, sabato 18 aprile, alle ore 9,30, quando l’area sarà definitivamente restituita alla città con una cerimonia pubblica aperta alla cittadinanza.

Si tratta del passaggio conclusivo di un iter complesso, la cui meta è stata più volte spostata in avanti: l’impianto, rimasto chiuso per 21 anni, quasi tre mesi fa ha visto la riconsegna al Comune da parte del Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, al termine dei lavori di messa in sicurezza ambientale e rifunzionalizzazione. Tuttavia, come appreso in quella occasione, per la piena riapertura alla pratica sportiva si è reso necessario attendere il completamento dell’iter autorizzativo, con le omologazioni e i nulla osta degli organi competenti.

In occasione del simbolico taglio del nastro al cancello (vedi foto di copertina), centinaia di cittadini avevano potuto accedere per un primo contatto con la struttura. Da allora, però, il centro sportivo è rimasto chiuso proprio per consentire il completamento delle procedure tecniche necessarie alla piena fruizione.

Il programma dell’inaugurazione prevede una mattinata articolata tra momenti istituzionali e attività sportive. L’apertura sarà accompagnata dall’ingresso del Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”, diretto dal maestro Gaetano Galofaro, seguito dall’esecuzione dell’Inno nazionale affidata al soprano Francesca Ussia.

Nel corso della cerimonia, è previsto anche il conferimento della cittadinanza onoraria (come anticipato da La Gazzetta Augustana.it oltre un mese fa) al generale Giuseppe Vadalà, commissario unico per la bonifica delle discariche, e al tenente colonnello Aldo Papotto, subcommissario, figure chiave nell’iter che ha portato al recupero dell’impianto.

Spazio poi allo sport, con un quadrangolare di calcio che vedrà scendere in campo la selezione mista di Ufficio del Commissario, Cisambiente e Csain, una selezione della Città di Augusta, una della Polizia di Stato e infine una dell’Arma dei Carabinieri. In programma anche una manifestazione di atletica leggera a cura delle società sportive locali.

L’intervento che ha interessato il “Fontana” è stato tra i più significativi nel panorama nazionale delle bonifiche ambientali di competenza della struttura commissariale. Il sito, inserito tra le discariche abusive oggetto di procedura d’infrazione europea, è stato oggetto di una complessa messa in sicurezza permanente attraverso un sistema di copertura impermeabile (capping) per isolare le ceneri di pirite presenti nel sottosuolo.

Su questa base è stato realizzato il nuovo centro sportivo: terreno di gioco in erba sintetica in attesa di omologazione per competizioni fino alla serie D, pista di atletica, aree per i salti, tribune, spogliatoi e torri faro, oltre alla sistemazione delle aree esterne e del verde.