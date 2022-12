Primo piano Associazione “Lamba Doria” di Siracusa, il generale augustano Lucca vicepresidente di

AUGUSTA – Un augustano eletto vicepresidente dell’associazione culturale “Lamba Doria” di Siracusa. A ricoprire il nuovo ruolo, su decisione dell’assemblea dei soci riunitasi stamani nel capoluogo aretuseo, è il generale Massimo Lucca (nella foto all’interno), già comandante del Centro documentale di Catania (ex Distretto militare).

Affiancherà nelle iniziative culturali lo storico presidente Alberto Moscuzza, tra i sedici siracusani i quali nel 2004 fondarono il sodalizio che oggi, in diverse province italiane, si occupa del recupero della memoria storica e della tutela del patrimonio militare cioè dell’archeologia militare, di cui anche Augusta vanta grandi esempi come le batterie costiere e l’Hangar per dirigibili. Infatti, da alcuni anni, l’associazione ha individuato un referente locale nella figura di Francesco Paci.

Questa mattina, nella Casa del Mutilato di Siracusa, l’associazione si è riunita (vedi foto di copertina) in particolare per stilare un programma di eventi, in tutto il territorio siciliano, commemorativi dell’ottantesimo anniversario della battaglia di Sicilia che seguì lo sbarco degli Alleati.

All’assemblea ha partecipato l’assessore di Augusta, Ombretta Tringali, che ha portato i saluti del sindaco Giuseppe Di Mare, neo socio formalizzato in occasione di un breve incontro per gli auguri natalizi avuto con l’associazione ieri pomeriggio al palazzo di città. L’iniziativa ha visto altresì la presenza di una delegazione locale dell’Anc (Associazione nazionale carabinieri) con Emanuele Di Mari, del delegato regionale dell’Anmi (Associazione nazionale marinai d’Italia) ammiraglio Vincenzo Tedone e di Tiziana Vitanza, delegata provinciale dell’Aniomrid (Associazione nazionale insigniti dell’ordine al merito della Repubblica italiana e decorati), nonché del direttore del Museo della Piazzaforte del Comune di Augusta, Antonello Forestiere.

Il tenente Franco Caligiore e il tenente colonnello Corrado Di Bartolo, entrambi soci, hanno omaggiato il sodalizio dei calendari rispettivamente dell’Arma dei carabinieri e dell’Esercito italiano. L’assemblea siracusana si è chiusa con l’intervento del socio Massimo Tirantello.