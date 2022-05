Primo piano Atletica Augusta, i risultati dei neroverdi divisi tra gli europei master di Grosseto e la Stramilano di

AUGUSTA – La diciottesima edizione dei campionati europei master “non stadia” (all’aperto) si è svolta a Grosseto, dal 13 al 15 maggio scorsi, con 1.219 iscritti e 1.649 atleti-gara provenienti da oltre 30 nazioni. Tra le diverse competizioni riservate agli over 35 (corsa su strada da 5 km alla mezza maratona, marcia e nordic walking), la corsa su strada sui 10 km ha visto la partecipazione di quattro podisti dell’Asd Atletica Augusta, con le casacche azzurre dell’Italia rappresentata complessivamente da circa 700 atleti.

Miglior posizionamento per il presidente del sodalizio, Lino Traina, arrivato 120° assoluto e 14° di categoria M55 con il tempo di 40’ 12”; Mario Vadalà è giunto 123° assoluto e 25° di categoria M50 con il tempo di 40’ 33”; Francesco Virlinzi si è classificato 149° assoluto e 30° di categoria M50 ha fermato il cronometro a 41’ 57”; Matteo Cipriano è giunto 167° assoluto e 24° di categoria M45 con il tempo 43’ 17”. La gara, con circa 360 iscritti alla 10 km, si è svolta per le vie del capoluogo di provincia toscano nel pomeriggio di venerdì 13 maggio, su un percorso cittadino di 5 km da ripetersi due volte.

A stretto giro, domenica 15 maggio, Atletica Augusta, con i colori neroverdi, presente anche alla 49ª edizione della “Stramilano half marathon” (vedi foto di copertina), tornata dopo i due anni della pandemia con oltre 3.700 partecipanti nella gara principale sulla distanza di 21 km. Pasquale Accettullo si è piazzato al 450° posto, con il tempo di 1h 37’ 46”; Roberto Greco è giunto 667° fermando il cronometro a 1h 41’ 54”; Domenico Ballotta al 669° posto assoluto con il tempo di 1h 41’ 55”; Vincenzo Di Domenico al 1.227° posto percorrendo la distanza in 1h 50’ 54”; Antonio Maiolino è giunto 1.315° con il tempo di 1h 51’ 50”. Il caldo afoso, con una temperatura di 35 gradi, ha condizionato la gara di tanti atleti da un punto di vista cronometrico.

Il sodalizio sportivo neroverde ha schierato nella stessa giornata un atleta anche alla “1832 – Adrano trail“, terza prova del Trail Sicilia challenge, campionato regionale Csi, tra i 130 atleti in gara. Sebastiano Alicata è giunto al traguardo al 26° posto, quarto di categoria M45, concludendo il trail lungo in 2h 35′ 46”. La gara, tanto impegnativa per il dislivello positivo di 900 metri quanto spettacolare per il paesaggio, è partita dalla riserva di Piano Fiera (Adrano), snodandosi per 25 km verso l’Etna e toccando i 1.900 metri di altitudine.

Da menzionare, nella domenica precedente, 8 maggio, le presenze neroverdi nella terza prova del Grand prix provinciale di corsa su strada. Per l’Atletica Augusta hanno partecipato cinque podisti e segnatamente Roberto Argentino, Arianna Di Franco, Domenico Scali, Rosario Caramagno e Domenica Lo Porto. Quest’ultima è riuscita a salire sul podio nella propria gara, conquistando il 3° posto.