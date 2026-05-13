Sport Atletica Augusta, pioggia di medaglie ai Regionali Fisdir a Messina: neroverdi terzi in Sicilia di

AUGUSTA – Pioggia di medaglie per l’Asd Atletica Augusta nella seconda prova del Campionato regionale di società di atletica leggera Fisdir, disputata domenica 10 maggio al campo scuola “Cappuccini” di Messina, con la formazione neroverde che consolida il proprio percorso di crescita fino al terzo posto provvisorio nella classifica regionale a squadre.

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L’Atletica Augusta, al secondo anno di attività nel circuito Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali), ha raccolto risultati di rilievo in diverse discipline, confrontandosi con oltre venti società provenienti da tutta la Sicilia.

Tra i protagonisti di giornata, Fabiano Ternullo, autore di una doppietta d’oro nei lanci. L’atleta augustano si è imposto nel lancio del disco con la misura di 18,30 metri e nel getto del peso da 5 chilogrammi con 7,45 metri. Nella stessa specialità del peso, medaglia d’argento per Gabriele Pandolfo con 5,66 metri.

Dominio augustano anche nella marcia 400 metri della categoria promozionale, dove Roberta Saia ha conquistato la medaglia d’oro al termine di una gara in rimonta, recuperando negli ultimi 150 metri sulla campionessa uscente. Per lei anche un secondo successo nel lancio del vortex, vinto con la misura di 14,48 metri.

Nel salto in lungo da fermo, primo posto per Riccardo Gallo con 1,70 metri, risultato che gli è valso la medaglia d’oro. Lo stesso atleta ha poi centrato anche un argento negli 80 metri.

Prestazione di spessore anche nel salto in alto, in una gara particolarmente combattuta con oltre dieci atleti in pedana. Per l’Atletica Augusta erano in gara Gabriele Pandolfo, Daniel Calabrò e Lorenzo Bosco. A salire sul podio è stato quest’ultimo, terzo classificato e bronzo con 1,28 metri, misura che rappresenta anche il suo primato personale. Buone prove anche per Calabrò (1,25) e Pandolfo (1,19), in una competizione vinta con l’asticella superata a quota 1,40. Bosco si è poi confermato protagonista anche nella velocità, conquistando la medaglia d’argento nei 100 metri.

Altro argento per i colori neroverdi nei 400 metri piani, dove Daniel Calabrò ha chiuso alle spalle di un forte atleta avolese portacolori della Filippide.

Al termine della seconda prova del campionato regionale di società, l’Asd Atletica Augusta si colloca dunque al terzo posto provvisorio nella graduatoria complessiva. Il prossimo appuntamento per gli atleti neroverdi sarà domenica 7 giugno a Siracusa, al campo scuola “Pippo Di Natale”, sede del campionato regionale individuale Fisdir.