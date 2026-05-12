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Augusta No.ve., stagione amara nel torball: chiude 6ª il campionato italiano

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di Sebastiano Salemi

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AUGUSTA – Si è conclusa a Bergamo una stagione amara per la blasonata formazione neroverde. L’Augusta No.ve. si è classificata sesta nel campionato italiano di torball, al termine di una stagione condizionata da una lunga serie di incidenti di percorso.

Nella prima giornata era stato assente il presidente-capitano Sebastiano Patania per una contestata squalifica decisa dalla Federazione, che però non ha fiaccato nel morale la squadra, che ha portato a casa 17 punti, trascinata dal bomber Marco Di Mauro e dal centrale Marco Altamonte.

Nella seconda giornata, lo stesso Di Mauro aveva dovuto lasciare il campo per quattro partite, sempre per una dubbia decisione arbitrale al termine della prima giornata. In quel turno di campionato, i punti conquistati erano stati solo 2, portandosi a 19 nella classifica generale.

La terza e ultima giornata, disputata lo scorso weekend a Bergamo è stata decisiva. La squadra è giunta in Lombardia al completo, ma la sorte ancora una volta ha voltato le spalle agli augustani. Uno stato influenzale, infatti, del bomber priolese Di Mauro, ne ha limitato le prestazioni costringendolo a saltare la gara decisiva domenica mattina. Anche il veterano palermitano Giovanni Ciprì, autore di buone prestazioni fino a quel momento, si è procurato una contrattura del tricipite del polpaccio sinistro, dovendo però restare in campo a mezzo servizio. Il capitano Patania, nell’ultima partita, si è caricato la squadra sulle spalle, realizzando 8 delle 9 reti che hanno permesso agli augustani di chiudere bene il campionato, con 16 punti di giornata e 35 finali nella classifica generale.

Si è conclusa così – commenta amareggiato il presidente-giocatore Pataniauna stagione “disgraziata”, che siamo sicuri riusciremo a ribaltare il prossimo anno riportando l’Augusta lì dove merita, in vetta alle classifiche generali, dove siamo abituati a stare“.

Gli atleti dell’Augusta No.ve. impegnati in questa stagione agonistica sono stati: Sebastiano Patania, Giovanni Ciprì, Marco Di Mauro, Marco Altamonte, Sergio Di Maggio. Allenatore: Marcello Roggio. Accompagnatori: Giuseppe Brandin e Salvatore Patania.


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