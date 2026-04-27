Twingo Cup, subito da podio l’augustano Centamore all’esordio al Mugello

AUGUSTA – Esordio da podio per il pilota augustano Camillo Centamore nel campionato italiano Twingo Cup. Alla prima assoluta nella serie tricolore, andata in scena dal 17 al 19 aprile nel celebre autodromo internazionale del Mugello nell’ambito del “Mugello racing weekend” organizzato da Pnk Motorsport, Centamore ha centrato in gara 1 il 2° posto di categoria (campionato italiano), chiudendo 4° assoluto, prima di vedere sfumare un nuovo piazzamento utile in gara 2 per un contatto quando era in piena lotta nelle posizioni di vertice.

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Al via del primo appuntamento stagionale si erano presentate 18 vetture, con una griglia composta da dieci piloti italiani e otto stranieri, tra sloveni e macedoni.

Il fine settimana del pilota augustano non era iniziato nel migliore dei modi. La Renault Twingo, assegnata tramite sorteggio come previsto dal format della competizione, aveva evidenziato problemi già nelle prime sessioni del venerdì, con tempi lontani dai migliori e sensazioni poco convincenti.

Risolte le anomalie tecniche riscontrate nella vettura, già nelle qualifiche del sabato mattina Centamore ha cambiato passo, firmando il 3° tempo tra gli italiani in gara e il 7° assoluto, rientrando subito nel gruppo di testa.

In gara 1 il pilota megarese ha trovato subito ritmo, restando agganciato al gruppo di testa in una corsa serrata e ricca di sorpassi. Con il passare dei giri, è riuscito a risalire fino al secondo posto assoluto, portandosi anche al comando tra i piloti italiani iscritti al campionato. Nel finale, però, il degrado dell’anteriore sinistra gli ha impedito di difendere la posizione, facendolo scivolare al 4° posto assoluto sotto la bandiera a scacchi, risultato che gli è comunque valso il 2° posto di categoria nel campionato italiano.

Più amaro l’epilogo di gara 2. Centamore era nuovamente in piena lotta per il podio assoluto e per il secondo posto tra gli italiani quando un contatto con un pilota macedone all’uscita di una variante lo ha costretto al ritiro, con la vettura finita nella ghiaia. Un episodio che ha chiuso anzitempo il weekend toscano del pilota augustano, privandolo di punti potenzialmente preziosi per la classifica tricolore.

Nonostante il rammarico per l’epilogo di gara 2, il bilancio del primo fine settimana in Twingo Cup resta positivo per Centamore, subito competitivo all’esordio in un campionato nazionale. “Non mi aspettavo sinceramente di andare così forte, nonostante conosca bene le mie capacità – riferisce a La Gazzetta Augustana.it – Peccato per gara 2, perché potevo benissimo prendere dei punti importanti per il campionato italiano, ma purtroppo è andata così. Sono sereno e già proiettato alla seconda gara. Ringrazio gli sponsor che mi consentono di scendere in pista per questa nuova avventura, il mio amico di sempre Daniel Messina per avermi seguito e la mia famiglia“.

Centamore tornerà al volante di una Twingo i prossimi 2 e 3 maggio all’autodromo nazionale dell’Umbria, meglio noto come autodromo di Magione.