Primo piano Augusta, bus urbani: proroga tecnica a Sais in attesa dell’appalto per 9 anni di

AUGUSTA – Il servizio di trasporto pubblico locale urbano proseguirà con l’attuale gestore, Sais Autolinee, almeno fino al 30 novembre 2026. Il Comune ha disposto una proroga tecnica di cinque mesi del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

La proroga si è resa necessaria per garantire la continuità del trasporto urbano cittadino, in attesa dell’espletamento della gara europea, necessaria a seguito dell’affidamento in via d’urgenza disposto due anni fa, per il nuovo affidamento novennale.

Sais Autolinee, società privata storicamente legata al trasporto passeggeri siciliano, con origini in provincia di Enna e sede legale a Palermo, gestisce il servizio di Tpl augustano dal 1° luglio 2024, quando subentrò ad Ast, la partecipata regionale che aveva rilasciato anticipatamente il servizio.

L’affidamento diretto, disposto in via d’urgenza per due anni ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del regolamento europeo 1370/2007, era stato adottato proprio per evitare interruzioni del servizio pubblico essenziale in attesa della gara ordinaria europea.

Il contratto biennale attualmente in corso presenta un quadro economico complessivo di 1 milione 162mila euro (Iva compresa), finanziato in larga parte attraverso trasferimenti regionali per circa 995mila euro. Per coprire il periodo aggiuntivo dall’1 luglio al 30 novembre 2026, l’ente locale ha ora previsto un ulteriore impegno economico di 270mila euro (Iva compresa).

Nulla cambia, almeno nell’immediato, sul piano operativo. Resteranno in servizio tre mezzi Euro 6, segnatamente un autobus e due minibus, impegnati sulle sei linee urbane cittadine, con sistema di infomobilità in tempo reale per l’utenza. È inoltre disponibile un quarto minibus di riserva, da utilizzare in caso di eventuali guasti.

La proroga conferma, di fatto, che il percorso verso il nuovo affidamento strutturale richiederà tempi ulteriori. Per preparare la nuova gara, il Comune aveva già affidato lo scorso 23 marzo un servizio di supporto tecnico-specialistico alla società romana “Isfort spa”, per un importo di 9.760 euro (Iva compresa). Nella determina dirigenziale si richiamava espressamente “la complessità e la specificità sotto il profilo tecnico, giuridico e amministrativo della procedura“.

La nuova gara, che riguarderà nove anni di servizio, è stata formalmente anticipata il 1° aprile scorso con avviso pubblico, attraverso la procedura prevista dall’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento europeo 1370/2007, che consente, per contratti di valore contenuto, una forma di affidamento diretto regolato. Successivamente, con delibera del 20 aprile, la giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione con la centrale unica di committenza “Trinakria Sud”, sezione di Comiso, incaricata della gestione delle procedure amministrative di gara. Il valore posto a base della futura procedura per il servizio novennale ammonta a 5 milioni 250mila euro.

Per gli utenti, in sostanza, il servizio di trasporto pubblico locale continuerà senza interruzioni con l’attuale assetto almeno fino alla fine di novembre, mentre resta aperta la partita dell’affidamento di lungo periodo.