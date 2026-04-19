Primo piano Karate, Rembukan Villasmundo migliore società siciliana agli Open d’Italia a Riccione di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Importante risultato di squadra per l’Asd Rembukan Karate di Villasmundo del maestro augustano Marcello Di Mare, che ha preso parte al 23° Open d’Italia di karate, svoltosi lo scorso weekend al Playhall di Riccione (Rimini), uno degli appuntamenti agonistici più prestigiosi del panorama nazionale.

La competizione, riservata ai karateka tra i 12 e i 18 anni, ha fatto registrare numeri di grande rilievo, con la partecipazione di circa 1.700 atleti provenienti da oltre 300 società sportive di tutta Italia, confermando l’elevato livello tecnico dell’evento.

Nonostante la presenza di soli quattro atleti, la società del maestro Di Mare è riuscita a distinguersi in maniera significativa, conquistando tre medaglie e ottenendo un piazzamento di grande prestigio anche nella classifica generale.

Sugli scudi Riccardo Castro, impegnato nella categoria Junior -55 kg, che ha primeggiato su un lotto di 40 atleti. Dopo cinque incontri intensi e combattuti, Castro ha conquistato la medaglia d’oro, confermando le proprie qualità tecniche e agonistiche.

Ottima anche la prova di Alberto Pugliares nella categoria Cadetti -52 kg, una delle più numerose con 65 partecipanti. L’atleta della Rembukan ha raggiunto la finale, arrendendosi soltanto a un rappresentante della nazionale giovanile, e portando a casa una medaglia d’argento di grande valore.

Prestazione di rilievo anche per Desirè Spampinato che, alla sua prima esperienza in ambito nazionale nella categoria Cadetti, ha saputo emergere tra 46 atlete conquistando una brillante medaglia d’argento, ricevendo anche il plauso del pubblico presente.

Buona infine la prova di Salvo Di Bartolo, impegnato in una categoria particolarmente affollata con 75 atleti. Fermatosi ai ripescaggi, ha chiuso al nono posto, evidenziando comunque segnali di crescita importanti sotto il profilo agonistico.

Grande soddisfazione è stata espressa dal maestro Marcello Di Mare, che ha sottolineato l’importanza dei risultati ottenuti in un contesto di così alto livello, evidenziando “l’impegno e la crescita” dei propri atleti. Lo stesso si è detto “fiducioso e ottimista” in vista delle prossime competizioni, convinto che “il percorso intrapreso dalla società porterà ulteriori successi“.

Grazie a questi risultati, l’Asd Rembukan Karate ha ottenuto il nono posto nel medagliere finale, risultando la prima società siciliana classificata. Un traguardo significativo che conferma il percorso di crescita del sodalizio e lascia ben sperare per i prossimi impegni sportivi.