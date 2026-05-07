Augusta, conferenza su “Guerra e pace” sabato: tra i relatori la chirurga Tiziana Roggio, insignita al Quirinale

AUGUSTA – Una riflessione a più voci sul rapporto tra conflitti, diritto, fede e prospettive di pace, in uno scenario internazionale segnato da guerre sempre più vicine all’Europa e al Mediterraneo. Si terrà sabato 9 maggio, alle ore 17,30, nella sede del Circolo Unione di Augusta in piazza Duomo, l’incontro dal titolo “Guerra e pace”, promosso dalla sezione di Siracusa-Augusta dell’Unione avvocatura siciliana (Uas) e dallo stesso Circolo Unione.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, vedrà confrontarsi relatori provenienti da ambiti differenti, segnatamente accademico, forense, religioso e sanitario, con l’obiettivo, come riferiscono gli organizzatori, di affrontare “i tanti conflitti che sconvolgono terre a noi molto vicine“, provando soprattutto a “parlare di pace in tempo di guerra“.

A moderare il dialogo sarà l’avvocata Saria Lanteri, presidente della sezione territoriale Uas. Previsti inoltre i saluti del presidente del Circolo Unione, Alfredo Beneventano del Bosco e di Gaetana Bruno.

Tra gli interventi annunciati, quello del professor Alessio Lo Giudice, ordinario di Filosofia del diritto e direttore del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, dell’avvocato Giuseppe Terranova del Foro di Siracusa e di don Andrea Zappulla, docente di Diritto canonico all’Istituto superiore di Scienze religiose “San Metodio” di Siracusa.

Particolarmente atteso il ritorno ad Augusta della dottoressa Tiziana Roggio, chirurgo plastico di origini augustane in servizio al St. George’s Hospital di Londra, che porterà la propria testimonianza diretta maturata nella Striscia di Gaza come volontaria umanitaria.

La trentottenne medico augustana, lo scorso 3 marzo al Quirinale, ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana (vedi foto di copertina) “per aver portato le proprie professionalità mediche al di là dei confini nazionali, divenendo fonte di speranza per i pazienti delle aree più povere e svantaggiate del mondo”.

Roggio è stata inoltre il primo medico volontario italiano a raggiungere Gaza dopo il 7 ottobre 2023, operando all’interno dell’ospedale Nasser. Durante la missione sanitaria ha prestato assistenza anche a bambini colpiti da ferite gravemente invalidanti, contribuendo a restituire prospettive di cura e di vita a pazienti in condizioni estreme.