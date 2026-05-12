Primo piano Augusta, con 100 panetti di hashish in auto: scoperto e arrestato dalla Polizia di

AUGUSTA – Un carico di 10 chilogrammi di hashish, suddiviso in 100 panetti, è stato sequestrato dalla Polizia di Stato al termine di un’operazione condotta nel pomeriggio di ieri dagli agenti del commissariato di Augusta, diretto dal vice questore Antonio Migliorisi.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Un uomo di 67 anni, originario del Catanese e già noto alle forze di polizia per precedenti in materia di stupefacenti, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere.

Gli agenti del locale commissariato hanno intercettato l’autovettura sospetta, una Smart Forfour, nella periferia di Augusta, già nei pressi dell’autostrada. A insospettire i poliziotti sarebbero stati sia “l’andatura spedita” del veicolo sia il comportamento del conducente, che, secondo la ricostruzione ufficiale, avrebbe manifestato un evidente nervosismo.

Ne è scaturito un pedinamento operativo condotto con auto e moto della Polizia fino al tratto augustano dell’autostrada Catania-Siracusa, in direzione del capoluogo etneo, dove gli agenti hanno deciso di fermare il mezzo per un controllo.

L’intuizione investigativa si è rivelata fondata. Durante la perquisizione personale e veicolare, i poliziotti hanno rinvenuto sotto il sedile del passeggero i 100 panetti di hashish. Sequestrati anche due telefoni cellulari e una mazza in ferro, oltre all’autovettura in uso al 67enne.

“Sono in corso indagini per chiarire ove fosse diretta la droga“, precisa la Polizia di Stato, aggiungendo che “è molto probabile che l’uomo sia un corriere incaricato di portare il carico di hashish nelle piazze dello spaccio del Catanese“.