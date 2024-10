Primo piano Augusta, 1 e 2 novembre, servizio bus navetta per le visite al cimitero di

AUGUSTA – Al via il piano comunale di viabilità e mobilità in vista della solennità di Tutti i Santi, 1 novembre, e della ricorrenza della Commemorazione dei defunti, 2 novembre.

Nelle due giornate il cimitero comunale, come ogni anno, sarà aperto ai visitatori dalle ore 7 alle 17,30. Per la carenza di stalli nelle vicinanze, considerati la presenza della “Fiera” nel piazzale sterrato antistante all’entrata sud-ovest e i lavori in corso nel piazzale adiacente all’ex campo sportivo “Fontana”, il Comune ha predisposto un servizio gratuito di bus navetta.

Sono stati noleggiati due mini bus da 20 posti, della “Euro tour servizi” di Melilli, che saranno operativi nelle giornate dell’1 e del 2 novembre dalle ore 8 alle 17, con partenze ogni mezzora dall’area di via Buozzi, dove settimanalmente si tiene il mercato “del giovedì”, fino a viale Peppino Impastato all’altezza della stradella di uscita dal cimitero.

Nelle due giornate, dalle ore 7 alle 19, è assicurata da parte di agenti della Polizia locale assistenza per l’attraversamento pedonale nei pressi del cimitero.

All’interno del cimitero comunale si terranno le sante messe a cura delle parrocchie cittadine.

Per la solennità di Tutti i Santi, venerdì 1 novembre: alle ore 10,30, la santa messa all’aperto sarà celebrata a cura delle parrocchie di “Santa Maria del Perpetuo Soccorso” e del “Sacro Cuore di Gesù”; alle ore 16 dalla parrocchia di “San Nicola di Bari”. Alle ore 14,30 il Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” eseguirà un omaggio musicale in onore dei defunti per i viali del cimitero.

Per la ricorrenza della Commemorazione dei defunti, sabato 2 novembre: alle ore 9, la santa messa all’aperto sarà celebrata a cura della parrocchia di “San Giuseppe Innografo”; alle ore 11 da don Alfio Scapellato, amministratore parrocchiale della chiesa Madre, con la partecipazione alla funzione anche delle autorità civili e militari; alle ore 16 sarà a cura della parrocchia della “Madonna del Buon Consiglio in Santa Lucia”. Alle ore 14,30 si svolgerà un pellegrinaggio per i viali del cimitero, con le comunità parrocchiali di “San Francesco di Paola” e di “San Sebastiano”.