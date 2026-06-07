Primo piano Augusta, 145° anniversario dell’associazione filantropica “Umberto I”: scoperta targa con Qr code di

AUGUSTA – Centoquarantacinque anni di storia associativa, solidarietà e impegno civile. L’associazione filantropica liberale “Umberto I”, il più antico sodalizio tuttora attivo in città, ha celebrato, lo scorso venerdì 5 giugno, il 145° anniversario della propria fondazione con una partecipata cerimonia nella sede storica di via Principe Umberto, nel cuore del centro storico cittadino, di fronte alla chiesa Madre.

All’iniziativa hanno preso parte il sindaco riconfermato Giuseppe Di Mare, l’assessore uscente e designato Pino Carrabino, i soci dell’associazione, i presidenti di alcune realtà associative del territorio e diversi cittadini, riuniti per ricordare una delle più longeve esperienze aggregative della comunità augustana.

La fondazione dell’associazione risale al 5 giugno 1881, quando nacque ufficialmente come “Società operaia liberale Umberto I”, con finalità di mutuo soccorso e socializzazione tra artigiani, commercianti e operai della città. Sebbene l’inaugurazione della sede storica sia avvenuta successivamente, i documenti conservati negli Archivi di Stato attestano la costituzione formale del sodalizio proprio in quella data.

L’attuale sede sociale di via Principe Umberto 128-130 venne acquisita il 14 febbraio 1909, quando fu sottoscritto l’atto notarile per l’acquisto dello storico immobile, ventotto anni dopo la nascita dell’associazione.

In occasione della ricorrenza, il direttivo guidato dal presidente Mimmo Di Franco ha voluto lasciare un segno tangibile della memoria storica del sodalizio, collocando sul prospetto dell’edificio una nuova targa dotata di Qr code che consente ai visitatori di conoscere la storia dell’associazione in più lingue.

Negli ultimi anni l’associazione filantropica “Umberto I” ha rafforzato il proprio ruolo di presidio culturale e sociale aperto alla città. La sede ospita regolarmente conferenze, presentazioni di libri, mostre, iniziative di solidarietà e momenti di approfondimento realizzati in collaborazione con diverse realtà del territorio, tra cui Archeoclub d’Italia sede di Augusta, Centro studi storico-militari di Augusta e Società augustana di storia patria.

Al termine della cerimonia si è svolta la scopertura della nuova targa commemorativa e l’associazione ha offerto un rinfresco ai presenti, condividendo con la cittadinanza un anniversario che rappresenta non soltanto una ricorrenza interna, ma una pagina significativa della storia associativa e civile di Augusta.