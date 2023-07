Primo piano Augusta, 19 luglio, sotto il murale per ricordare Borsellino e la scorta di

AUGUSTA – Cerimonia istituzionale per la deposizione di una corona di fiori alla base del murale raffigurante i magistrati antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in corso Sicilia. Così l’amministrazione comunale, insieme alle forze armate e dell’ordine presenti nel territorio, ha inteso commemorare stamani il 31° anniversario della strage mafiosa di via D’Amelio.

“Per tutti noi – afferma il sindaco Giuseppe Di Mare, ricordando Borsellino – esempio per il suo altissimo senso del dovere, nei confronti della sua famiglia e del suo Paese“.

Alle ore 16,59 di trentuno anni fa, Cosa Nostra fece esplodere un’autobomba per rappresaglia alla lotta alla mafia perseguita da Paolo Borsellino, che, mentre si recava in visita a casa della madre e della sorella, perse così la vita con i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Un attentato eseguito quasi due mesi dopo la strage di Capaci, dove perirono Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo, anch’ella magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

In trent’anni sono stati diversi i filoni investigativi che hanno portato ad altrettanti processi per far luce sulle stragi mafiose del ’92, e in particolare sui mandanti occulti e la scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino come sulla presunta “trattativa Stato-mafia” e sul depistaggio delle indagini, processi che hanno visto in ultima istanza condannati i soli boss mafiosi o falsi pentiti, mentre assoluzioni e prescrizioni per gli esponenti politici e delle istituzioni coinvolti.

Il murale nei pressi del Palajonio fu commissionato dal Comune lo scorso anno, in occasione del 30° della strage di via D’Amelio, all’artista augustana Giuseppa Fazio, che ha riprodotto sulla facciata laterale dell’edificio il celebre scatto realizzato il 27 marzo 1992 a Palermo dal fotoreporter Tony Gentile.