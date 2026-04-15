Primo piano Augusta, ciclista investito e morto: chiesto il rinvio a giudizio per omicidio stradale di

AUGUSTA – Si avvia alla fase dell’udienza preliminare il procedimento per la morte del ciclista augustano Giuseppe Riera, deceduto il 31 gennaio 2025 all’età di 73 anni a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto il 14 novembre 2024 sulla Sp3 Augusta-Villasmundo, in contrada Vignali.

La Procura della Repubblica di Siracusa ha chiesto il rinvio a giudizio di una donna di 45 anni, nativa di Catania ma residente in città, ritenuta alla guida dell’auto coinvolta nel sinistro. L’udienza preliminare è stata fissata per il 21 maggio prossimo davanti al Gup del Tribunale di Siracusa.

Secondo quanto contestato dal pubblico ministero, l’imputata, mentre percorreva la provinciale in direzione Augusta, avrebbe effettuato una manovra di sorpasso della bicicletta condotta da Riera, impattando con lo specchietto retrovisore destro dell’autovettura contro l’appendice sinistra del manubrio della bici.

La ricostruzione accusatoria, sulla scorta delle immediate indagini effettuate dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale, evidenzia presunte violazioni delle norme del Codice della strada e profili di negligenza, imprudenza e imperizia, in particolare per aver effettuato il sorpasso in prossimità di intersezioni, dove vigeva il divieto, senza mantenere la distanza di sicurezza e procedendo a una velocità ritenuta non adeguata, stimata in almeno 75 km/h a fronte del limite di 60 km/h.

A seguito dell’impatto, il ciclista riportava un grave politrauma. Dopo il primo ricovero all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, era stato trasferito in una struttura specializzata di Bologna, dove è deceduto. Negli atti la causa del decesso viene indicata come “arresto cardio-respiratorio terminale da sindrome da allettamento e disfunzione multiorgano in quadro di severa compromissione encefalica in esiti di politrauma fratturativo della strada“.

All’imputata viene contestato il reato di omicidio stradale aggravato, anche per aver effettuato il sorpasso in presenza di linea continua, nonché l’aggravante della fuga dopo l’impatto. È inoltre contestato il reato di omissione di soccorso, in quanto, secondo l’accusa, la conducente non si sarebbe fermata a prestare assistenza dopo l’incidente.

Come previsto dalla legge, per l’imputata vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Giuseppe Riera, nato ad Augusta nel 1951, capoturno in pensione della raffineria Esso, era conosciuto e stimato in città. La sua scomparsa suscitò profondo cordoglio nella comunità, oltre che nella famiglia.