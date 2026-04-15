Primo piano Augusta, studenti del “Ruiz” a lezione di finanza con Baps: si chiude il progetto di

AUGUSTA – “Orientarsi con consapevolezza nel complesso scenario economico globale non è più solo una competenza tecnica, ma un pilastro dell’educazione civica“. In questo solco si è concluso all’Istituto superiore “Arangio Ruiz“ il percorso di Formazione scuola-lavoro “Conta su di te: educazione finanziaria per il futuro”, coordinato dai docenti Paolo Trigilio e Maria Daniela Lo Faro, che ha coinvolto gli studenti delle classi terza, quarta e quinta dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. Il progetto ha visto la sinergia della Banca agricola popolare di Sicilia (Baps), che annovera un forte legame con la città giacché quasi trent’anni fa acquisì il controllo, a seguito di Opa, della storica Banca popolare di Augusta.

Le lezioni non si sono limitate alla teoria sui libri, poiché gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con un corpo docente d’eccezione composto dai professionisti della Baps. Tra gli esperti intervenuti figurano: Nico Saraceno direttore marketing, Salvatore Lubello responsabile del servizio pianificazione strategica, Gabriella Gurrieri responsabile del servizio istruttoria corporate, Fabio Firullo responsabile del servizio sostenibilità e Salvatore Valvo responsabile del servizio tesoreria integrata e Alm, affiancati da Giorgio Giannone, Giovanni Zanti, Giuseppe Seminara e dalla tutor aziendale Katia Sicuso.

​Attraverso quattro incontri intensivi, i ragazzi hanno esplorato i meccanismi che muovono l’economia globale. I professionisti hanno trattato temi che spaziano dal modello di business della banca, all’analisi del credito come motore di sviluppo economico, fino alla finanza sostenibile. Particolare attenzione è stata rivolta anche all’attualità geopolitica e alle insidie del trading online, offrendo ai ragazzi strumenti critici per valutare rischi e opportunità dei mercati moderni.

​Un momento di rilievo del percorso è stato l’incontro nel salone di rappresentanza della filiale locale della Baps (vedi foto di copertina), dove la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un esempio importante di collaborazione tra due istituzioni radicate sul territorio, unite nell’obiettivo di promuovere la responsabilità economica.

Il progetto ha previsto anche una visita alla filiale di Catania della Banca d’Italia. Sotto la guida degli esperti Sergio Schembri e Giorgio Surleti, gli studenti augustani hanno approfondito le funzioni di vigilanza dell’istituto e partecipato a un laboratorio didattico interattivo. Attraverso una sfida su piattaforma digitale, i ragazzi hanno quindi consolidato le proprie conoscenze su risparmio e pianificazione finanziaria.

“L’iniziativa infatti lascia ai ragazzi non solo un attestato – si sottolinea nella nota della scuola – ma una “cassetta degli attrezzi” aggiornata per affrontare con senso critico e responsabilità le scelte economiche della vita quotidiana e professionale che li attende“.