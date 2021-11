Eventi Augusta, 25 novembre, rinviata per maltempo “tavola rotonda” a palazzo di città di

AUGUSTA – Viene rinviata a data da destinarsi la tavola rotonda a palazzo di città dal titolo “La violenza di genere ad Augusta: le varie forze si mettono a confronto”, evento centrale in programma alle 17,30 in questa Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Dopo le intense precipitazioni piovose della mattina, è stato deciso il rinvio “essendo previsto un peggioramento delle condizioni meteo“. Lo comunica il centro antiviolenza “Nesea”, che aveva promosso l’organizzazione, tra l’altro, della conferenza odierna ottenendo il patrocinio del Comune.