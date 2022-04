Primo piano Augusta, al via a maggio la demolizione dell’ex palestra nella cittadella degli studi di

AUGUSTA – L’ex palestra, fino ai primi anni duemila in uso ai licei insistenti sulla cittadella degli studi, nel quartiere Paradiso, sarà presto demolita. Dopo l’annuncio da parte dell’amministrazione comunale nello scorso ottobre, sono stati recentemente aggiudicati con determina settoriale i lavori di demolizione del manufatto, costituito da palestra e spogliatoio fatiscenti, e di riqualificazione dell’area per attività sportiva all’aperto.

A seguito di una manifestazione di interesse e di una procedura negoziata espletata su piattaforma telematica Sintel, i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla “B.C. impianti Srl” di Gela, che ha offerto un ribasso del 27,88 per cento rispetto al quadro economico prospettato dall’ente di 200mila euro. I lavori costeranno pertanto 132.781 euro Iva compresa e dovrebbero partire, come ci riferisce il sindaco Giuseppe Di Mare, “entro il mese prossimo (maggio, ndr), se la ditta non rinuncia“.

Non sorgerà quindi una nuova palestra alle spalle dell’auditorium comunale “Giuseppe Amato”, ma l’area sarà comunque destinata ad attività sportive, come da progetto definitivo-esecutivo approvato dalla giunta lo scorso 1 dicembre, con fondi a valere sul contributo straordinario assegnato all’inizio dello scorso autunno dalla Regione al Comune (500mila euro, da erogare per il 60 per cento a titolo di anticipazione e per il restante 40 per cento a seguito dell’avvenuta rendicontazione), a compensazione del fenomeno immigratorio per il 2018.

L’amministrazione comunale ha fatto rientrare il progetto nell’ambito del “Piano sicurezza urbana“, per poter spendere tali risorse, e ha aggiornato il Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, dopo una iniziale dimenticanza negli atti dello scorso dicembre contenenti altri interventi simili, con una delibera di giunta nel nuovo anno, l’8 febbraio scorso.