Primo piano Augusta-Algemesí, doppia mobilità Erasmus per l’istituto comprensivo “Costa” di

AUGUSTA – Dal 16 al 22 febbraio scorsi, dieci alunni di classe seconda della scuola media (secondaria di primo grado) del 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa” di Augusta hanno partecipato a una straordinaria mobilità Erasmus+, ospitati presso il Collegi “Maria Auxiliadora” di Algemesí, in Spagna.

Gli alunni, accompagnati dalle insegnanti Maria Antonella Coco e Carmela Caramagno, hanno avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i loro coetanei spagnoli su tematiche di grande rilevanza, come la sostenibilità ambientale e l’educazione civica. Durante la stessa settimana Farizha Rabani, docente spagnola coinvolta nel job shadowing, ha visitato la scuola augustana, seguendo le lezioni e partecipando ad attività extracurriculari. Durante la sua permanenza in Italia, ha visitato l’associazione “Augusta project“, con particolare interesse per il tema dell’inclusione, che coinvolge non solo i bambini e i preadolescenti, ma anche gli adulti. Ha inoltre avuto modo di passare delle ore ne “La dimora delle virtù“, residenza che eroga servizi per la disabilità con la gestione dalla cooperativa sociale “L’albero”.

Gli alunni che hanno partecipato alla mobilità in Spagna sono Leonardo Lombardo, Pierfrancesco Castiglione, Marta Amato, Marta Antonelli, Giulio Leonardi, Antonino Saraceno, Gabriele Saraceno, Mattia Cioli, Olimpia Pasetto e Aurora Guzzardi (nella foto di copertina), i quali hanno potuto confrontarsi sui temi individuati attraverso attività di gruppo con spirito di collaborazione e creatività. Come per la summenzionata omologa spagnola, Carmela Caramagno, docente in mobilità per job shadowing, ha avuto un’esperienza formativa unica, seguendo lezioni di musica e interagendo con i colleghi del luogo.

“Questa esperienza è fondamentale non solo per gli alunni, ma anche per noi insegnanti, poiché ci consente di scambiare idee e metodi didattici – commenta la dirigente scolastica del “Costa”, Valentina Lombardo – Il progetto Erasmus+ offre una visione internazionale dell’educazione e contribuisce alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Essere un istituto accreditato ci permette di offrire agli studenti e alle loro famiglie una grande opportunità senza sostenere nessun costo“.

Durante il soggiorno spagnolo, gli alunni augustani hanno anche visitato la bellissima città di Valencia e assistito a un emozionante allenamento per la Muxeiranga, le tradizionali torri umane erette in occasione della processione della Madonna della Salute, un evento riconosciuto quale patrimonio immateriale dell’Unesco.

Gli alunni spagnoli, invece, arriveranno ad Augusta il 31 marzo e sono attesi con entusiasmo dalle famiglie ospitanti.

“Questa esperienza Erasmus+ non rappresenta solo un’opportunità educativa – si sottolinea in una nota della scuola – ma anche un’importante occasione di crescita personale e professionale per tutti i partecipanti, contribuendo a costruire reti internazionali e a promuovere una cultura di inclusione e sostenibilità“.