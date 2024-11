Primo piano Augusta, allerta meteo “arancione” e scuole chiuse anche per mercoledì 13 di

AUGUSTA – La Protezione civile regionale estende l’allerta meteo “arancione” da questo martedì pomeriggio fino alla giornata di mercoledì 13 novembre sulla Sicilia orientale, Siracusano compreso.

Le fasi operative attivate sono di “pre-allarme“. I sindaci siracusani hanno concordato in un vertice provinciale che adotteranno in via precauzionale una nuova ordinanza di chiusura di tutte le scuole e di altri luoghi pubblici nei rispettivi comuni, come avvenuto in vista della giornata di oggi per l’allerta del medesimo livello.

Ad Augusta, secondo la rete del Sias, sono stati rilevati appena 45 millimetri di precipitazioni piovose cumulate nelle ultime ventiquattr’ore con allerta meteo “arancione”, mentre la quantità aveva sfiorato i 50 millimetri nella sola prima metà giornata di ieri, con allerta “gialla”.

Per la giornata di mercoledì, nell’avviso sul rischio meteo-idrogeologico diramato oggi si prevedono precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati“.

Quanto ai mari, si prevedono “molto mossi il Tirreno centro-meridionale e lo Ionio, con tendenza a generale attenuazione del moto ondoso“.