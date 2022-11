Primo piano Augusta, allerta meteo “gialla” per sabato 12 novembre di

AUGUSTA – In arrivo temporali nel settore sud-orientale della Sicilia, comprendente le province di Siracusa e Ragusa, per le quali è stata diramata l’allerta meteo per la giornata di sabato 12 novembre. Si tratta di un livello di allerta “giallo” inerente al rischio meteo-idrogeologico e idraulico, che comporta una fase operativa di “attenzione“.

Nel bollettino divulgato oggi pomeriggio dal dipartimento regionale della Protezione civile, relativamente alla giornata di sabato, si legge di precipitazioni “da isolate a sparse, a partire dal pomeriggio-sera e localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori sud-orientali“.

Il Comune di Augusta ha provveduto a dare tempestiva diffusione dell’avviso tramite il canale “Telegram“.

(Nella foto di repertorio in copertina: maltempo su Augusta)