Primo piano Augusta, alunni in Capitaneria “spettatori” dell’emergenza incendio in zona industriale di

AUGUSTA – Visita d’istruzione al Comando della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Augusta (comandante Domenico Santisi), lo scorso mercoledì, per un gruppo di giovanissimi alunni dell’Istituto comprensivo “Domenico Costa” di Augusta (dirigente scolastica Valentina Lombardo), di cui fanno temporaneamente parte anche alcuni alunni provenienti dalla Repubblica Ceca nell’ambito del progetto Erasmus+.

Accompagnati dai loro docenti, hanno avuto la possibilità di rendersi conto, da vicino, dei molteplici servizi d’istituto rimessi alle cure del Corpo delle Capitanerie di porto, quale corpo di polizia e sicurezza marittima, che vanno dalle attività operative, di polizia e di soccorso, alle attività amministrative e di governo degli ambiti marittimi e portuali, a tutela degli interessi nazionali e a difesa del mare e dell’ambiente, ponendo accento sui principi di etica militare e di educazione civica marittima.

Tra l’altro, mentre l’ufficiale superiore addetto alle relazioni esterne illustrava tali competenze nella sala operativa, gli alunni lo hanno potuto osservare in tempo reale avviare le fasi preliminari di un intervento per un incendio di rifiuti in zona industriale alle spalle del porto commerciale.

Nella mattinata, i giovanissimi ospiti sono anche saliti a bordo di un mezzo del Gruppo Barcaioli, al fine di effettuare un giro nella grande realtà costituita dal porto Megarese, fra le più importanti rade d’Italia, attesa la rilevanza strategica che riveste da punto di vista militare, commerciale e industriale.