News Augusta, Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, liceali e Polizia a palazzo di città di

AUGUSTA – Nella giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, lo scorso 7 febbraio, le seconde classi del Liceo “Megara”, segnatamente 2ªAA, 2ªAC, 2ªBL, 2ªBSU e 2ªCS, hanno partecipato a palazzo di città a un incontro con la Polizia di Stato.

A formulare i saluti di apertura sono stati la docente Anna Lucia Daniele a nome del dirigente scolastico del “Megara” Gianluca Rapisarda e il vicesindaco Biagio Tribulato, che detiene la delega alle politiche scolastiche.

La docente referente della scuola per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo, Lia Passanisi ha presentato il fenomeno dai punti di vista del bullo, della vittima e del testimone. Quindi il dirigente del Commissariato di Augusta, vice questore Antonio Migliorisi, e il dirigente It del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale Sicilia orientale, direttore tecnico capo Letterio Freni, hanno illustrato i reati connessi al bullismo quali ad esempio minacce, stalking, molestie, violenza privata, lesioni, percosse, diffamazione, istigazione al suicidio.

I due rappresentanti della Polizia di Stato hanno esortato i liceali a ripudiare prepotenza e indifferenza e ad abbracciare solidarietà ed empatia, incoraggiando altresì i docenti a svolgere il proprio ruolo di educatori unendo sempre umanità e professionalità.

È stato trasmesso nello schermo il corto “Mai più un banco vuoto” su Carolina Picchio, quattordicenne di Novara che si suicidò nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2013 perché esasperata dalle offese ricevute sui social.

Nella foto di gruppo conclusiva, anche i docenti accompagnatori Jolanda Coralli, Chiara De Fino, Sarah La Rocca, Angelo Ligotti, Veronica Parentignoti, Antonello Uccello e Maria Valenti e le asacom Maria Fruciano e Katia Piazza.

Si sono occupati della parte tecnica, coordinati dalla docente animatrice digitale Daniele, gli studenti Greta Perini (2ªASU), Andrea Sole (5ªBS), Stefano Castro, Rocco Cavalli e Marco Sorbello (5ªCS).