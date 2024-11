Primo piano Augusta, cimeli navali austro-ungarici donati al Museo della Piazzaforte di

AUGUSTA – Si è tenuta la scorsa domenica al Museo della Piazzaforte, nell’ambito degli eventi di “Novembre al Museo”, la cerimonia di donazione di alcuni importanti cimeli navali austro-ungarici risalenti alla Grande Guerra 1915-18 da parte dell’ammiraglio in quiescenza Antonio Ponzio. Si tratta di dieci nastri da berretto di navi austriache di vario tipo, quali una cisterna militare e numerose torpediniere.

All’evento, svolto nell’androne su piazza Duomo del palazzo di città, hanno preso parte l’assessore alla cultura Pino Carrabino e i colleghi di giunta Pippo Spanò e Domenico Zanti. La cerimonia è stata condotta dal direttore del Museo, Antonello Forestiere, che ha sottolineato l’importanza delle donazioni da parte dei cittadini, grazie ai quali si registra una continua crescita anche qualitativa della collezione, testimoniando il grande legame che lega dal 1990 la cittadinanza all’ente culturale comunale.

È seguito l’intervento dell’assessore Carrabino, che ha elogiato la direzione del Museo per la sua ininterrotta opera di mantenimento e sviluppo dell’istituzione culturale, evidenziando con realismo come la necessità di ipotizzare nuovi e più ampi spazi per il Museo sempre in crescita si interfaccia con l’immediata indisponibilità di sedi più opportune. Pertanto, l’amministrazione comunale intende assicurare che l’attuale sede possa continuare ad operare, munita di dotazioni sempre più moderne e funzionali.

L’ammiraglio Ponzio ha infine descritto dettagliatamente le unità navali a cui si riferiscono i nastrini donati, che costituiscono cimeli assai originali nel proprio genere e di particolare importanza e pregio.

Presenti alla cerimonia cittadini e i rappresentanti delle sedi di Augusta delle associazioni Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia), Anmi (Associazione nazionale marinai d’Italia), Anc (Associazione nazionale carabinieri), Pro loco, Unitre, Archeoclub, Cssma (Centro studi storico-militari Augusta), e dei club service Kiwanis e Lions. Messaggi di felicitazioni sono giunti dall’associazione storico-culturale “Lamba Doria”.