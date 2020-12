Primo piano Augusta, ancora un weekend d’allerta meteo “arancione” di

AUGUSTA – Scatterà dalla mezzanotte tra questo sabato e domenica, e si prevede per l’intera giornata di domenica 6 dicembre, l’allerta meteo “arancione” su tutta la Sicilia. Per Augusta e il fronte orientale siciliano si tratta della terza allerta meteo con fase operativa di “preallarme” in due settimane.

Secondo quanto si legge nel bollettino pubblicato nel pomeriggio dal dipartimento regionale di protezione civile, “si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte, forti mareggiate lungo le coste esposte; dalla tarda serata e successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“.

Il Comune di Augusta ha inviato attraverso l’app “Telegram” intorno alle 17 del pomeriggio l’avviso urgente, con tutte le indicazioni e disposizioni, come già inviato alla cittadinanza attraverso i mezzi telematici lo scorso sabato 28 novembre.

