Primo piano Augusta, anziano in panne derubato del borsello: denunciata una coppia di

AUGUSTA – Avrebbero approfittato delle difficoltà di un anziano automobilista, rimasto in panne con la propria vettura su una strada urbana, fingendo di volergli prestare aiuto per sottrargli il borsello. È quanto ricostruito a posteriori dai Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Augusta, che hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 40 anni, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, e la sua compagna 28enne.

Secondo la ricostruzione investigativa, i due avrebbero notato l’anziano in difficoltà e lo avrebbero avvicinato con il pretesto di aiutarlo. Approfittando della situazione, si sarebbero quindi impossessati del borsello contenente documenti personali e denaro contante, che si trovava appoggiato sul sedile dell’automobile.

Determinante per le indagini è stata la tempestiva denuncia presentata dalla vittima. I militari, anche attraverso l’esame dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’episodio e a identificare i due presunti responsabili, nei cui confronti è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

Il borsello è stato successivamente ritrovato da un cittadino, che ha provveduto a consegnarlo alla caserma dei Carabinieri. Al suo interno erano ancora presenti i documenti dell’anziano, mentre il denaro contante risultava mancante. I militari hanno quindi restituito quanto recuperato al legittimo proprietario.