Primo piano Augusta, un parco sportivo in contrada Pietrarossa: Dip per intervento da 300mila euro, si cercano i finanziamenti di

AUGUSTA – Un “parco sportivo e ricreativo polifunzionale” nell’area di contrada Pietrarossa, tra via Darwin e via Einstein, a ridosso del complesso residenziale conosciuto come Parco Airone. È l’intervento di “rigenerazione urbana e inclusione sociale” che il Comune intende avviare dopo l’approvazione, da parte della Giunta municipale, del relativo Documento di indirizzo alla progettazione (Dip).

Si tratta di un documento previsto dal Codice dei contratti pubblici che definisce gli indirizzi e le esigenze da porre alla base delle successive fasi di progettazione, uno strumento a cui l’ente locale ha fatto spesso ricorso in questi ultimi anni. Lo stesso atto chiarisce che l’approvazione è finalizzata sia a orientare queste fasi sia alla partecipazione a bandi di finanziamento pubblico statali, regionali o analoghi. Il progetto dovrà inoltre essere inserito nella prossima variazione al Piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028, attualmente in formazione.

Il quadro economico complessivo indicato nel Dip è pari a 300mila euro. Nelle intenzioni espresse dall’amministrazione nel documento istruttorio, il futuro parco avrà una funzione non soltanto sportiva ma anche di rigenerazione urbana e inclusione sociale, offrendo in particolare alle fasce giovanili “un presidio di socialità positivo, sicuro e accessibile gratuitamente” in quella zona tra Parco Airone e Campolato Alto.

Gli indirizzi progettuali prevedono la realizzazione di opere per praticare diverse attività all’aperto: un campo per il calcio a 5, spazi per il basket e una zona destinata a fitness, calisthenics e corsa. A questi dovrebbe affiancarsi un parco giochi per bambini, articolato per differenti fasce d’età e concepito con criteri di piena inclusività: le strutture dovranno consentire, secondo quanto stabilito nell’atto, l’interazione tra bambini con e senza disabilità ed essere prive di barriere architettoniche e sensoriali.

Un altro elemento indicato riguarda il verde. Le attrezzature per il fitness dovrebbero essere integrate in una sottozona alberata con essenze mediterranee, progettata in modo da assicurare “un’adeguata ombreggiatura naturale” nelle ore più calde e contribuire alla riduzione dell’effetto “isola di calore”.

L’approvazione del Dip rappresenta dunque il primo passaggio amministrativo della futura opera: perché il parco possa passare dalla fase di indirizzo alla concreta realizzazione saranno necessari lo sviluppo dei successivi livelli progettuali, il reperimento della relativa copertura finanziaria e gli ulteriori atti previsti dalla normativa sugli appalti pubblici.