Primo piano Augusta, arrivò su un barcone nel 2013: l’ex calciatore gambiano giura per la cittadinanza italiana di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Il ventinovenne Modou Danso, originario del Gambia ed ex calciatore dell’Augusta calcio a 5, approdato in Sicilia nel febbraio del 2013 con una “carretta del mare”, corona uno dei suoi sogni: diventare cittadino italiano.

Questa mattina, con una sobria ma significativa cerimonia che si è svolta nel salone di rappresentanza del Palazzo di città, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e della famiglia Santanello (affidataria), l’ex calciatore neroverde, oggi impiegato in una ditta che opera nella zona industriale, ha prestato il giuramento previsto per l’acquisto della cittadinanza italiana, concessagli con decreto del Presidente della Repubblica.

“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”: con queste parole, pronunciate davanti al primo cittadino, Modou ha compiuto l’ultimo adempimento previsto e, come stabilisce la legge, da domani sarà cittadino italiano.

“Un momento importante quello vissuto oggi al Palazzo di città – ha detto il sindaco Di Mare – Siamo qui per celebrare il conferimento della cittadinanza italiana a un giovane originario del Gambia, Danso Modou, che vive ad Augusta da oltre dieci anni. Un percorso di vita costruito nella nostra città, fatto di relazioni, esperienze e appartenenza alla comunità augustana”.

Modou, ragazzo gentile e affabile, ha costruito negli anni solidi legami con il territorio. Nel corso della cerimonia ha voluto ringraziare pubblicamente la famiglia affidataria, che lo ha accolto e si è presa cura di lui come un figlio, il suo datore di lavoro Aprile e gli amici e conoscenti che non gli hanno mai fatto mancare il loro affetto.