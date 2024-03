Primo piano Augusta, apertura straordinaria del Museo della Piazzaforte in memoria di Tusa di

AUGUSTA – Anche il Museo della Piazzaforte, l’ente culturale comunale, ha aderito con aperture straordinarie alla “Giornata dei Beni culturali siciliani” in memoria del compianto archeologo e assessore regionale Sebastiano Tusa. Oltre alla consueta apertura settimanale del sabato mattina, è fruibile dal pubblico questa domenica 10 marzo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 18 alle 20.

A cinque anni dalla tragica scomparsa in un disastro aereo avvenuto in Etiopia, la Regione siciliana ha voluto ricordare il grande studioso con un’intera giornata dedicata al suo straordinario contributo al patrimonio archeologico e artistico. Questa domenica, infatti, tutti i luoghi della cultura di competenza regionale sono stati aperti gratuitamente proponendo diverse iniziative per celebrare il ricordo e apprezzare l’eredità di Tusa.

Stamani nel museo di Augusta, al piano terra del palazzo di città, alla presenza dell’assessore alla cultura Pino Carrabino e del direttore Antonello Forestiere, si sono tenute: la preannunciata donazione del Medagliere della famiglia Tringali, per il tramite dell’erede Liliana Leopardi che vive a Toronto in Canada, il cui avo Giuseppe Tringali fu combattente nel primo conflitto mondiale; la presentazione di un dépliant illustrativo sulla raccolta museale, curato da Domenico Collorafi (progetto grafico) e Antonello Forestiere (testi), nonché delle nuove vetrine del Museo, ideate sempre da Domenico Collorafi.

Da sinistra: il direttore del Museo della Piazzaforte, Antonello Forestiere e l’assessore alla cultura Pino Carrabino

Il direttore del Museo della Piazzaforte, Antonello Forestiere, è stato inoltre coadiuvato dal membro benemerito del Museo, Francesco Paci.

“Il Museo è uno delle realtà culturali fiore all’occhiello della nostra città – ha riferito l’assessore Pino Carrabino, nella nota di lancio sulle iniziative odierne – In questi anni, con il direttore e i suoi collaboratori abbiamo cooperato per aggiornare e rendere al passo con i tempi una struttura che illustra, nella sua unicità, la storia militare della città. Una delle azioni di valorizzazione è quella dell’inserimento nel circuito dei musei siciliani promosso dall’Anci e grazie all’opera meritoria dei nostri uffici, questo progetto è ormai una realtà“.

“Anche Augusta – ha sottolineato, nella stessa nota, il sindaco Giuseppe Di Mare – onora la memoria dell’archeologo Sebastiano Tusa con una occasione di conoscenza della propria storia illustrata attraverso i reperti che le famiglie e gli appassionati hanno voluto offrire alla città per essere custoditi in quello scrigno che è il nostro museo della Piazzaforte“.

Numerosi i visitatori nelle ore mattutine, nel pomeriggio nuova apertura straordinaria.