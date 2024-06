Primo piano Augusta, appalto randagismo 2014-2016, assolto il dirigente comunale Pedalino di

AUGUSTA – Il 19 giugno scorso il Tribunale di Siracusa, nella persona del giudice monocratico, dott. Simone De Martino, ha assolto l’ingegnere Edoardo Pedalino dall’ipotesi di reato di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (art. 353 bis del codice penale) perché “il fatto non sussiste“. Lo rende noto l’avvocato Giuseppe Cassarino, che ha assistito il dirigente comunale attualmente responsabile del settimo settore (“Servizi per la transizione ecologica e digitale e per la protezione civile”) del Comune di Augusta.

La vicenda oggetto del processo risale a oltre sette anni fa. Pedalino era stato accusato di “avere, nella qualità di responsabile del settore Servizi ecologici e Protezione civile del Comune di Augusta, con mezzi fraudolenti, consistiti nella assunta violazione della legge sugli appalti pubblici, effettuato un artificioso frazionamento dell’appalto per il conferimento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi in più affidamenti diretti alla medesima società “Consorzio protezione animali a.r.l.” con cadenza mensile dal mese di dicembre 2014 fino al dicembre 2016 tutti dell’importo di euro 39.990,00, anziché procedere all’affidamento pluriennali del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, impedendo il ricorso alla gara e condizionando la scelta del contraente privato da parte del Comune di Augusta“.

Diversamente da quanto ritenuto dalla pubblica accusa, Pedalino ha dimostrato nel corso del giudizio, in cui sono stati chiamati a testimoniare, oltre al denunciante Marco Stella, allora leader di un movimento civico d’opposizione e attualmente presidente del consiglio comunale, l’ex sindaco del Comune di Augusta, Cettina Di Pietro, precedentemente prosciolta dalla medesima accusa, nonché l’ex segretario generale, Cosimo D’Arrigo e l’ex responsabile del settore Finanze, Francesco Lombardi, che “il frazionamento del servizio con affidamenti diretti “mese per mese” fu tutt’altro che artificioso, ma frutto di una decisione obbligata ed assistita dal fine pubblico – evidenzia l’avvocato Cassarino – perché non c’erano le condizioni strutturali e, soprattutto, economiche per poter bandire una gara ad evidenza pubblica per almeno un biennio (che voleva dire avere a disposizione in bilancio somme per almeno euro 1.200.000), stante la mancata approvazione di diversi bilanci ed il dissesto dichiarato dalla Amministrazione Di Pietro subito dopo il suo insediamento“.

“Situazione, quest’ultima, dallo stesso Pedalino segnalata più volte, ma inutilmente – prosegue l’avvocato difensore – alla Commissione straordinaria e allo stesso sindaco Di Pietro al momento del suo insediamento che, tuttavia, come la sua Amministrazione, costituitasi parte civile nel procedimento penale a carico del Pedalino, nella condizione economica ed organizzativa in cui versava il Comune di Augusta in quel frangente, non fu in grado, nell’immediato, di fornire alcun supporto, indicazione o indirizzo di sorta per consentire l’espletamento della gara, non dando all’ing. Pedalino alcuna possibilità di scelta che non fosse quella dell’affidamento mensile del servizio per evitare che la Città di Augusta fosse invasa dai cani randagi“.

Tale versione dei fatti, “confermata da tutti i testi escussi e dallo stesso querelante“, conclude l’avvocato Cassarino, è stata evidentemente condivisa anche dal Tribunale di Siracusa che ha assolto l’ingegnere Pedalino per l’insussistenza del fatto contestatogli, riservandosi 90 giorni per la motivazione e così ponendo fine, dopo sette anni, alla vicenda giudiziaria che ha visto l’attuale dirigente comunale sul banco degli imputati.