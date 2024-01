Primo piano Augusta, arrivano gli stalli rosa: ecco dove di

AUGUSTA – Al via i lavori di realizzazione degli “stalli rosa“, un anno dopo il finanziamento. Saranno trentasei le aree di sosta gratuite, dislocate su strade comunali nelle diverse zone del territorio, destinate ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di apposito permesso.

Il finanziamento di 23mila euro, a valere su contributi ministeriali, era stato liquidato al Comune nel gennaio del 2023, come riferiva l’allora assessore Rosario Sicari, promotore con la giunta dell’iniziativa. Con la prima ordinanza di polizia municipale del 2024, i trentasei “stalli rosa” vengono adesso ufficialmente istituiti.

Ecco dove sono previsti: piazza D’Astorga (1 stallo, accanto a stallo disabili), Giardini pubblici (5, di cui tre lato ovest, due dinanzi a ufficio Anagrafe), viale Eroi di Malta (2, dinanzi a ufficio Servizi sociali), via Roma (1, tra i due portoni di palazzo San Biagio), via Principe Umberto (3, in prossimità delle due farmacie e del palazzo di città), piazza Sant’Andrea (1, accanto a stallo disabili), via Soccorso (1, dinanzi ad area mercatale), viale Risorgimento (1, dinanzi a farmacia), via Caracciolo (1, vicino a capolinea bus), via Marina Ponente (1, vicino ad area mercatale), piazza Fontana (2, dinanzi a banca e stalli ricarica auto elettriche), viale Italia (4, dinanzi a civici 2-84-188 e in via Verga 4), via Lavaggi (2, dinanzi a civici 108-223), adiacenze del cosiddetto “Campo Palma” (2), via Sacro Cuore (1), area balneare del Faro Santa Croce (2), ospedale “Muscatello” (2, adiacenti a fermata bus), via Libertà a Brucoli (3), via Canale a Brucoli (1, dinanzi a farmacia).

Nella medesima ordinanza, si legge che viene differito “il rilascio delle autorizzazioni/pass e il consequenziale sanzionamento dal momento in cui la normativa nazionale si determinerà per l’aggiornamento del Regolamento di esecuzione del vigente Cds (Codice della strada, ndr)”.

