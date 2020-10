Primo piano Augusta, auto distrutta dalle fiamme in via XXV Aprile di

AUGUSTA – Incendio di un’autovettura di marca Volkswagen nel tardo pomeriggio di oggi in via XXV Aprile. Intorno alle 19,30 le fiamme hanno improvvisamente avvolto l’automobile lasciata in sosta (vedi foto di copertina, inviataci da un lettore) a poche decine di metri dall’intersezione con via Dogali, la strada che costeggia la linea ferroviaria.

La colonna di fumo si è subito levata oltre i cinque piani dell’edificio più vicino, non arrecandogli danni. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Augusta, che hanno estinto rapidamente l’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento.