Primo piano Augusta, beccato “corriere” con 50 grammi di cocaina di

AUGUSTA – È stato sottoposto a controllo su strada e arrestato, dai carabinieri dell’aliquota operativa della locale compagnia, un pregiudicato catanese di 45 anni che deteneva cocaina mentre stava attraversando a bordo di un’auto il territorio di Augusta.

In prossimità del posto di blocco, i carabinieri hanno intimato l’alt alla Fiat Panda condotta dall’uomo, che aveva accanto la donna convivente. L’atteggiamento ritenuto particolarmente nervoso del 45enne, la cui presenza in Augusta non sarebbe stata motivata, ha indotto i militari a procedere alla perquisizione veicolare e personale. È stato così rinvenuto un involucro termosaldato con circa 50 grammi di cocaina, occultato dall’uomo negli slip.

Condotto in caserma insieme alla convivente, il 45enne è stato dichiarato in arresto e posto ai domiciliari nella sua abitazione di Catania. L’autorità giudiziaria aretusea ha convalidato l’arresto, rinviando al prossimo settembre il giudizio direttissimo.

Resta da accertare a chi la droga fosse destinata e in questa direzione sono rivolte le ulteriori indagini dei carabinieri.

(Foto di copertina: generica)