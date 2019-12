Eventi Augusta, Capodanno 2020 in piazza Duomo con ordinanza anti-botti. Ecco divieti e sanzioni di

AUGUSTA – Capodanno nell’Isola, per il terzo anno consecutivo organizzato dall’associazione “Leonardo Da Vinci”, con il dj set a cura dell’augustano Maurizio Cianchino a partire dalle ore 23,15. Torna in piazza Duomo, dopo la scorsa edizione svolta in piazza Castello, ed è preceduto dall’emanazione di tre ordinanze, due sindacali e una di polizia municipale. In particolare, torna l’ordinanza sindacale anti-botti (adottata dall’amministrazione per il Capodanno 2017 riguardante allora tutte le aree pubbliche del territorio, quindi revocata in extremis in adesione alle indicazioni di una nota prefettizia), questa volta limitatamente alle aree del centro storico adiacenti alla piazza Duomo.

Saranno infatti vietati lancio e sparo di “petardi, botti e fuochi d’artificio di qualsiasi tipologia e articoli pirotecnici in genere” dalle ore 17 del 31 dicembre alle ore 5 dell’1 gennaio, nei luoghi dove si svolgerà l’evento e precisamente in piazza Duomo, via Principe Umberto, via Roma, via XIV Ottobre, via Garibaldi e piazza D’Astorga. Sono previste sanzioni da 25 a 500 euro per i trasgressori.

Contestualmente, sarà vietato a “tutti gli operatori commerciali ricadenti nel Centro storico di Augusta, in adiacenza all’area interessata dall’evento“, “vendere, somministrare o cedere a qualsiasi titolo, bevande ed alcolici, in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o di latta“. Inoltre vengono posti in capo agli stessi esercenti gli obblighi di posizionare “idonei contenitori per il deposito di bicchieri in materiale biodegradabile ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico” e di effettuare prima della chiusura dell’attività “un’accurata pulizia degli spazi antistanti le aree utilizzate rispettando le regole sul conferimento dei rifiuti”. Anche in questo caso sono previste sanzioni, a carico degli operatori commerciali, da 25 a 500 euro.

Quanto alla regolamentazione temporanea della viabilità, a partire dalle ore 16 del 31 dicembre e fino alle 5 dell’1 gennaio saranno vietati circolazione e sosta veicolare in via Principe Umberto nel tratto fra via Colombo e via Roma, in piazza Duomo, piazza D’Astorga e negli adiacenti vicolo Matrice e vicolo Ginnasio.

(Nella foto di copertina: Capodanno 2018 in piazza Duomo)