Augusta, Carnevale, i “carristi” scrivono una lettera aperta

AUGUSTA – Stanno lavorando alacremente da mesi per assicurare al Carnevale augustano un paio di carri allegorici. È la cosiddetta “Comitiva dei carristi Augusta“, che collabora con l’amministrazione comunale, insieme ai comitati dei commercianti di Isola e Borgata, alla realizzazione dell’imminente edizione del Carnevale (leggi il programma) che vedrà il ritorno dei carri dopo l’ultima apparizione registrata nel 2008.

Carristi per hobby, tra cui Pippo Corbino e Rosario Costa animatori del “Gruppo Fantasia” che reintrodusse l’elemento dei carri in città per un decennio tra il 1997 e il 2007, e assistenti tecnici. A ridosso dell’avviso dell’amministrazione per la proroga a lunedì 29 gennaio (ore 12) del termine ultimo per le iscrizioni dei gruppi mascherati, scrivono una lettera aperta alla cittadinanza.

Dedicano l’apertura alle scuole: “La partecipazione degli istituti comprensivi come negli anni scorsi è molto importante perché anche una festa popolare come il Carnevale sprigiona quella fantasia e quella vitalità comica che contraddistingue non solo i bambini ma anche gli adulti. Le scuole superiori avranno un ruolo importante perché pensiamo che questa festa, che per qualcuno può sembrare banale, è invece propedeutica per la formazione dell’alunno, in quanto un ragazzo di 15 anni non può ricordare che ci sia stato il Carnevale ad Augusta dato che sono trascorsi quasi 16 anni. La presenza dei cittadini augustani sarà sicuramente ancora più importante per tutti i manifestanti e partecipanti alle sfilate, perché li unisce in momenti di gioia e di divertimento“.

La lettera aperta dei “carristi” prosegue su auspicate ricadute economiche territoriali: “Una manifestazione del genere impegna tantissime persone che acquistano una diversità di prodotti e quindi giova all’economia della nostra città. Pensate a tutte le attività che forniscono i lori servizi per la costruzione dei carri e degli abiti per i gruppi mascherati, per esempio: sarte, mercerie, vendita di materiale ferroso, ferramenta, materiale elettrico, complessi musicali, service, ecc… e le presenze dei cittadini sia locali e dei paesi limitrofi quindi anche i bar, ristoranti, pizzerie, paninerie, ecc.“.

Concludono: “Carnevale unica e sola festa popolare che merita di essere vissuta all’insegna della gioia e del divertimento. Un giorno senza sorriso è un giorno perso. Un caloroso saluto dai Carristi di Augusta. Viva il Carnevale“.

Ricordiamo che le sfilate con i carri allegorici, oltre ai gruppi mascherati iscritti, si svolgeranno nel pomeriggio del Giovedì grasso (8 febbraio) al centro storico, mentre nei pomeriggi della domenica di Carnevale (11 febbraio) e del Martedì grasso (13 febbraio) alla Borgata. Le mattine del Giovedì e del Martedì grasso saranno invece dedicate agli alunni in maschera degli istituti comprensivi.

(Nella foto di repertorio in copertina: carro allegorico alla Borgata)