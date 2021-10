Primo piano Augusta, casa di produzione cerca ballerini per la nuova commedia musicale di Conticello e Puglisi di

AUGUSTA – La casa di produzione “MixaProduction” seleziona ballerini dai 14 ai 25 anni di età, per la nuova versione della commedia musicale dal titolo “La scalata della piramide di sale”, liberamente ispirata dall’omonimo romanzo di Antonio Conticello (nella foto di repertorio in copertina, ndr). È affermato produttore, regista, scrittore cresciuto ad Augusta e trapiantato a Milano, dove è stato anche direttore d’area intrattenimento Mediaset.

La nuova versione della commedia è stata scritta dallo stesso Conticello, che ne curerà la regia insieme a Mario Puglisi compositore anche delle musiche originali, e vanta un cast di tutto rispetto. Così, oltre a Conticello e Puglisi, si trovano le riconferme di Sonia Litrico, attrice catanese, e di Maria Corso, cantante eccellente palermitana; a loro si aggiunge la new entry Susy Puglisi, nota al pubblico siciliano per le sue interpretazioni ai vari “Festival della nuova canzone siciliana” presentati da Pippo Baudo. Nel già nutrito e importante cast artistico si inserisce la coreografa Danila Patania, pronta a regalare le sue visioni danzanti che illuminano i momenti della commedia.

Nella sinossi della pièce, si legge che tratta la storia di quattro ragazzi appena tredicenni che vivono l’estate dei primi anni settanta in modo scanzonato, prima di imbattersi in una vera e propria avventura legata ad una misteriosa credenza popolare: “Chi riesce a scalare la più alta montagna della salina “Regina”, diventa un vero uomo”. Un viaggio di suggestivi paesaggi inebriati di colori e profumi tipici dell’isola, che si legano a doppio filo alle vicende che hanno come sfondo le bianche distese di sale e gli altri protagonisti della storia. Quel bianco ed immacolato sale, raccolto nelle perfette forme geometriche puntute, destinato a sciogliersi nelle vite dei piccoli eroi per dare un nuovo sapore alle loro vite. Sale, sinonimo di sapienza, di saggezza, di candore e di trasparenza, pronto a dare un nuovo sapore alla vita anche di coloro che assisteranno alla rappresentazione teatrale con amore e sentimento.

Per partecipare al casting è necessario essere muniti di Green pass e presentarsi con curriculum vitae sabato 30 ottobre prossimo alle ore 9,30 presso la sala A del ristorante “Michelangelo” sito in contrada Bongiovanni. I candidati ballerini dovranno portare un assolo di modern o di contemporaneo della durata di 1’15” massimo.