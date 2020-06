Primo piano Augusta, club di harleysti dona colonnina igienizzante al commissariato di polizia di

AUGUSTA – Nuova azione benefica da parte del club di harleysti “Punishers Mc Italy”. Questa volta si tratta di un’iniziativa a supporto delle forze dell’ordine, nella fattispecie la donazione di una colonnina porta dispenser igienizzante mani al commissariato di pubblica sicurezza di Augusta.

Un ulteriore strumento per garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, a disposizione sia del personale in servizio che dei cittadini utenti che accederanno ai locali del commissariato. La consegna è avvenuta stamani, con il folto gruppo di harleysti ricevuto dal commissario capo Guglielmo La Magna.

Il club nazionale di motociclisti ha un profondo legame con le forze dell’ordine, essendo stato fondato, proprio ad Augusta, da Davide Gemelli, poliziotto che per tanti anni ha prestato servizio al locale commissariato. Di recente c’è stato l’avvicendamento alla presidenza con Giuseppe Cirillo, harleysta augustano che ha dato seguito ai progetti benefici in questo territorio.

I “Punishers” si sono fatti conoscere negli anni in particolare per il loro motoraduno dedicato ai bambini meno fortunati, che si tiene a ridosso dell’estate sotto il nome di “Support ride for children“. Con la quarta edizione, svolta esattamente un anno fa, erano riusciti a raccogliere una somma poi donata all’ospedale “Muscatello” di Augusta per l’abbellimento della sala d’attesa del pronto soccorso pediatrico.