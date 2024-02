Primo piano Augusta, come sarà rivoluzionata la viabilità di corso Sicilia – via Matteotti di

AUGUSTA – La viabilità di corso Sicilia alla Borgata, in particolare in corrispondenza dell’incrocio con via Matteotti (conosciuta anche come “quarta traversa”), sarà prossimamente rivoluzionata.

Il progetto esecutivo è stato approvato lo scorso 22 novembre, con delibera di giunta, per realizzare le opere “al fine di fornire alla città di Augusta una vera propria via d’uscita in caso di emergenza, rendendo la circolazione dei veicoli più fluida specialmente nelle ore di punta – si legge nell’atto dell’amministrazione comunale – poiché si rilevano numerose segnalazioni che causano problematiche sulla viabilità esistente anche in termini di sicurezza pedonale/urbana ed automobilistica“.

La rotatoria attuale non sembra infatti rispondere all’esigenza di ridurre gli incolonnamenti, segnatamente negli orari di accesso e uscita dei plessi scolastici insistenti sull’area, né gli incidenti stradali che periodicamente si registrano.

Da quadro economico, è previsto un importo totale complessivo di 398mila 962 euro, di cui 330mila 831 per i lavori e 68mila 130 euro di somme a disposizione. L’amministrazione deve individuare una fonte di finanziamento, per inserire l’opera nel Piano triennale.

Intanto, dalle tavole progettuali approvate, con l’assessorato ai Lavori pubblici retto da Pippo Spanò, si può già conoscere come si intende rivoluzionare la viabilità della zona.

Verrà riqualificato il tratto di corso Sicilia più a est, tra la siepe e gli edifici, quale corsia obbligata mediante cordoli stradali per chi proviene da via Matteotti lato chiosco, con immissione laterale in corso Sicilia cento metri prima del Palajonio.

Via Matteotti diventerà a senso unico nel tratto tra corso Sicilia e via 25 Aprile in direzione di quest’ultima, mentre verrà istituito il doppio senso di marcia in via De Gasperi e nel tratto di via Papa Giovanni XXIII tra corso Sicilia e via 25 Aprile.

Sarà realizzata una nuova rotatoria all’incrocio tra via Matteotti e via Di Vittorio. Verranno inoltre collocati, sulle attuali strisce pedonali, attraversamenti pedonali rialzati come quello in prossimità del Palajonio.