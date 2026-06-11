Augusta, condannato per rapina e furti in città: 35enne ai domiciliari
AUGUSTA – I carabinieri della stazione di Augusta hanno arrestato un uomo di 35 anni, in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura di Siracusa.
Si tratta di una condanna definitiva a 2 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, in particolare per una rapina aggravata e due furti aggravati commessi in città nel corso del 2023.
Dopo le formalità di rito, i militari dell’Arma hanno dato esecuzione all’ordine dell’autorità giudiziaria, accompagnando il 35enne presso la propria abitazione, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, come disposto dal provvedimento emesso dalla Procura aretusea.
L’attività rientra nell’ambito dei servizi svolti quotidianamente dai Carabinieri per l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi emessi dall’autorità giudiziaria.