Primo piano Augusta, contrada Falà nel degrado. Lo sfogo di un residente: “Paghiamo tributi come gli altri” di

AUGUSTA – Il tema delle cosiddette zone esterne o case sparse rileva fin dall’avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta, che continua a essere erogato dall’ati “Megarambiente” a seguito di proroga tecnica del Comune, avendo superato la durata contrattuale di 7 anni. Ma rileva anche sotto il profilo della manutenzione delle strade e dell’illuminazione pubblica.

Riceviamo una lettera aperta a La Gazzetta Augustana.it da parte di Giuseppe R., residente “da 23 anni” in contrada Falà “senza numero civico“, il quale allega fotosegnalazioni, datate sabato 23 settembre, di via Salgari, una stretta strada urbana lunga 1,4 km che collega perpendicolarmente la provinciale 1 Augusta-Brucoli con via Fratelli Grimm, “dove vivono – sottolinea – centinaia di famiglie“.

“Mi chiedo perché questa contrada non risulti, tra le altre, nelle programmazioni di manutenzione dell’amministrazione – ci scrive – che sta intervenendo in quasi tutto il territorio per la sistemazione delle strade, l’illuminazione, la diserbatura dei cigli stradali“.

Inoltre Giuseppe R. rilancia l’interrogativo sul perché, “come in tutto il territorio augustano, non è stata predisposta la raccolta dei rifiuti porta a porta“. “Ci è stato detto da parte di qualche funzionario all’Ecologia che abitiamo in zona case sparse. Eppure paghiamo le imposte comunali pari a quelle pagate dagli altri cittadini – asserisce – Ci ritroviamo a gettare i rifiuti domestici nei cassonetti posti in strada privata ex Villa Salus“.

Segnala altresì che “da anni esiste un cumulo di spazzatura e rami d’ulivo accatastati in un invito di una villetta sequestrata“. Sempre in tema di igiene urbana, sottolinea che “alcuna programmazione di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione è stata poi effettuata. Eppure siamo cittadini paganti“.

Quanto alla manutenzione dell’illuminazione pubblica, aggiunge: “Non è stata mai fatta la manutenzione dei lampioni esistenti, che si fermano al campo di calcetto. Il resto al buio totale“. “È vergognoso – conclude – che la nuova amministrazione abbia annunciato e portato avanti lavori di manutenzione stradale fuorché in questa nostra contrada fantasma“.