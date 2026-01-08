Primo piano Augusta, controlli in un locale del centro: sanzioni per musica fuori orario e lavoro nero di

AUGUSTA – Diverse irregolarità contestate e relative sanzioni amministrative elevate, all’esito di un controllo congiunto effettuato dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza in un esercizio pubblico del centro storico, che nello scorso fine settimana aveva organizzato una serata di intrattenimento.

Secondo quanto riferito dalla Questura di Siracusa, al momento del controllo era in corso “un intrattenimento danzante, in presenza di circa 80 persone, senza alcuna autorizzazione“, circostanza che ha portato gli agenti della polizia amministrativa del commissariato a intimare di “interrompere la serata“. Per tale violazione, viene precisato che “verrà elevata al gestore la contravvenzione il cui importo varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549“.

Nel comunicato si evidenzia inoltre che, “poiché era stato superato l’orario massimo di emissioni sonore musicali amplificate“, è stata contestata una ulteriore violazione amministrativa la quale prevede “il pagamento in misura ridotta di euro 4mila“.

Durante il controllo è stata anche accertata la presenza di “tre soggetti che fungevano da buttafuori, pur non essendo in possesso di alcuna iscrizione nell’apposito elenco prefettizio“. Per tale irregolarità, viene specificato che “si procederà a contestare le previste sanzioni pecuniarie il cui importo verrà determinato dal Prefetto da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 5.000“.

Parallelamente, i militari della Guardia di Finanza hanno esteso gli accertamenti anche agli aspetti lavoristici, verificando i rapporti di lavoro delle persone impiegate nel locale. In particolare, è stato riscontrato che “tre di essi risultavano essere completamente “in nero” in quanto, all’atto dell’accesso, non era stata inviata la comunicazione obbligatoria Unilav“, su un totale di nove lavoratori presenti.

La Questura sottolinea infine che il controllo rientra tra quelli svolti su scala provinciale dalle forze di polizia, “volti soprattutto a verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per una fruibilità serena degli spazi da parte degli avventori“.

