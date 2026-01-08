Multisala Città della notte, programmazione film dall’8 al 14 gennaio
Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 8 gennaio a mercoledì 14 gennaio 2026
- Gio 8 – Ven 9 – Mer 14 gennaio
Primavera (S. Accorsi) (1h e 50m): ore 17:30
SpongeBob – Un’avventura da pirati (1h e 37m): ore 17:00
Buen Camino (C. Zalone) (1h e 30m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00
Una di famiglia (S. Sweeney, A. Seyfried) (2h e 11m) (V.M. 14 anni): ore 19:00 – 21:30
Avatar – Fuoco e cenere (Z. Saldana, S. Worthington) (3h e 18m): ore 19:45
- Sab 10 – Mar 13 gennaio
Primavera (S. Accorsi) (1h e 50m): ore 17:30
SpongeBob – Un’avventura da pirati (1h e 37m): ore 17:00
Buen Camino (C. Zalone) (1h e 30m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00
Una di famiglia (S. Sweeney, A. Seyfried) (2h e 11m) (V.M. 14 anni): ore 19:00 – 21:30
Avatar – Fuoco e cenere (Z. Saldana, S. Worthington) (3h e 18m): ore 19:45
- Domenica 11 gennaio
Primavera (S. Accorsi) (1h e 50m): ore 18:00
SpongeBob – Un’avventura da pirati (1h e 37m): ore 16:00
Buen Camino (C. Zalone) (1h e 30m): ore 16:00 – 18:00 – 20:00
Una di famiglia (S. Sweeney, A. Seyfried) (2h e 11m) (V.M. 14 anni): ore 22:00
Avatar – Fuoco e cenere (Z. Saldana, S. Worthington) (3h e 18m): ore 20:00
- Chiusura: Lun 12 gennaio
Per informazioni e ticketing
Clicca qui e acquista il biglietto
Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte
